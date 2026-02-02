Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали атаки ВСУ на инфраструктуру КТК - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/mid-2071802700.html
В МИД прокомментировали атаки ВСУ на инфраструктуру КТК
В МИД прокомментировали атаки ВСУ на инфраструктуру КТК - РИА Новости, 02.02.2026
В МИД прокомментировали атаки ВСУ на инфраструктуру КТК
Атаки ВСУ по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и иностранных нефтяных танкеров очевидно подрывают стабильность... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T20:39:00+03:00
2026-02-02T20:39:00+03:00
экономика
россия
черное море
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91600/49/916004974_0:253:2000:1378_1920x0_80_0_0_7b7a1559282acfe56c6c2d14e64adfea.jpg
https://ria.ru/20250326/ukraina-2007375491.html
россия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91600/49/916004974_0:65:2000:1565_1920x0_80_0_0_bc7ae024034f9193b581ca56e4b3e9c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, черное море, сергей лавров, вооруженные силы украины
Экономика, Россия, Черное море, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
В МИД прокомментировали атаки ВСУ на инфраструктуру КТК

МИД России: атаки ВСУ против КТК и танкеров подрывают стабильность цепочек сбыта

© Fotolia / Oleg Shipov Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Fotolia / Oleg Shipov
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Атаки ВСУ по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и иностранных нефтяных танкеров очевидно подрывают стабильность производственно-сбытовых цепочек в мире, заявил МИД РФ.
«
"Что касается неоднократных атак ВСУ на транснациональную инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума и иностранные гражданские нефтяные танкеры, зафрахтованные для перевозки в Чёрном море нефти по международным контрактам, то очевидно, что они подрывают стабильность глобальных производственно-сбытовых цепочек", - говорится в ответах министерства на вопросы к пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова.
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
МИД Казахстана обратился к Украине после атаки на станцию КТК
26 марта 2025, 11:26
 
ЭкономикаРоссияЧерное мореСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала