МИД оценил перспективы российско-американских отношений

"Говорить о будущем российско-американских отношений в настоящее время достаточно затруднительно. Это – "живой" и непрерывный процесс, который, как показывают даже события минувших дней, не прекращается ни на день, находится в постоянном развитии и изобилует в силу глобальной турбулентности многочисленными и разнонаправленными нюансами", - говорится в письменных ответах министерства на вопросы, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.