МИД оценил перспективы российско-американских отношений
20:37 02.02.2026 (обновлено: 20:49 02.02.2026)
МИД оценил перспективы российско-американских отношений
Говорить о будущем российско-американских отношений в настоящее время затруднительно, это живой и непрерывный процесс, заявили в понедельник в МИД РФ. РИА Новости, 02.02.2026
в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД оценил перспективы российско-американских отношений

МИД России заявил, что говорить о будущем отношений с США сейчас затруднительно

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Говорить о будущем российско-американских отношений в настоящее время затруднительно, это живой и непрерывный процесс, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Говорить о будущем российско-американских отношений в настоящее время достаточно затруднительно. Это – "живой" и непрерывный процесс, который, как показывают даже события минувших дней, не прекращается ни на день, находится в постоянном развитии и изобилует в силу глобальной турбулентности многочисленными и разнонаправленными нюансами", - говорится в письменных ответах министерства на вопросы, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Исходим из того, что в настоящий момент российско-американский диалог ведется практически беспрерывно на различных уровнях и в нескольких форматах", - добавили в МИД.
В ведомстве отметили, что важное значение имеют контакты по украинскому урегулированию, но "это – не единственная тема, которая заслуживает внимания и должна обсуждаться между Россией и США".
"Настроены конструктивно в отношении будущего двустороннего диалога. Что касается требуемых инструментов для "перезагрузки", то в межгосударственном диалоге всегда востребовано умение слушать и слышать друг друга, уважать национальные интересы своего оппонента", - заключили в российском МИД.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
МИД России рассказал о ходе консультаций с представителями США
