МИД оценил перспективы российско-американских отношений
Говорить о будущем российско-американских отношений в настоящее время затруднительно, это живой и непрерывный процесс, заявили в понедельник в МИД РФ.
в мире
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Говорить о будущем российско-американских отношений в настоящее время затруднительно, это живой и непрерывный процесс, заявили в понедельник в МИД РФ
"Говорить о будущем российско-американских отношений в настоящее время достаточно затруднительно. Это – "живой" и непрерывный процесс, который, как показывают даже события минувших дней, не прекращается ни на день, находится в постоянном развитии и изобилует в силу глобальной турбулентности многочисленными и разнонаправленными нюансами", - говорится в письменных ответах министерства на вопросы, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
"Исходим из того, что в настоящий момент российско-американский диалог ведется практически беспрерывно на различных уровнях и в нескольких форматах", - добавили в МИД.
В ведомстве отметили, что важное значение имеют контакты по украинскому урегулированию, но "это – не единственная тема, которая заслуживает внимания и должна обсуждаться между Россией и США".
"Настроены конструктивно в отношении будущего двустороннего диалога. Что касается требуемых инструментов для "перезагрузки", то в межгосударственном диалоге всегда востребовано умение слушать и слышать друг друга, уважать национальные интересы своего оппонента", - заключили в российском МИД.