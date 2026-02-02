https://ria.ru/20260202/mid-2071798935.html
Предложения по урегулированию на Украине требуют изучения, заявили в МИД
Предложения по урегулированию на Украине требуют изучения, заявили в МИД - РИА Новости, 02.02.2026
Предложения по урегулированию на Украине требуют изучения, заявили в МИД
Любые предложения по урегулированию украинского кризиса требуют изучения на предмет их приемлемости для России, соответствия целям и задачам СВО, заявили в... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T20:20:00+03:00
2026-02-02T20:20:00+03:00
2026-02-02T21:08:00+03:00
россия
украина
киев
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20251224/ukraina-2064354532.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, сергей лавров
Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров
Предложения по урегулированию на Украине требуют изучения, заявили в МИД
МИД: предложения по урегулированию на Украине должны быть приемлемы для РФ