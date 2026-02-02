В Москве задержали мужчину, побившего пассажира в метро

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мужчина ударил ногой в голову другого пассажира и разбил кулаком стекло вагона поезда в метро в Москве, он задержан, возбуждены уголовные дела, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

сайт МВД Медиа. "В вагоне метропоезда, следовавшего от станции "Каширская" до "Коломенской", между двумя пассажирами возник конфликт, в ходе которого один из них нанес своему оппоненту удар ногой в голову" - приводит слова Волк

Она добавила, что затем злоумышленник вышел на перрон, а когда двери вагона закрылись, подошел к ним и кулаком разбил стекло.

Полицейские установили личность нападавшего и задержали его. Свою вину задержанный признал.