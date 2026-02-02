https://ria.ru/20260202/metro-2071686464.html
В Москве задержали мужчину, побившего пассажира в метро
В Москве задержали мужчину, побившего пассажира в метро
В Москве задержали мужчину, побившего пассажира в метро
Мужчина ударил ногой в голову другого пассажира и разбил кулаком стекло вагона поезда в метро в Москве, он задержан, возбуждены уголовные дела
В Москве задержали мужчину, побившего пассажира в метро
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мужчина ударил ногой в голову другого пассажира и разбил кулаком стекло вагона поезда в метро в Москве, он задержан, возбуждены уголовные дела, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В вагоне метропоезда, следовавшего от станции "Каширская" до "Коломенской", между двумя пассажирами возник конфликт, в ходе которого один из них нанес своему оппоненту удар ногой в голову" - приводит слова Волк сайт МВД Медиа
.
Она добавила, что затем злоумышленник вышел на перрон, а когда двери вагона закрылись, подошел к ним и кулаком разбил стекло.
Полицейские установили личность нападавшего и задержали его. Свою вину задержанный признал.
Возбуждены уголовные дела по статьями 116 УК РФ
(Побои) и 214 УК РФ (Вандализм). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.