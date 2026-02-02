Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал произошедшее с Мадуро нарушением норм международного права - РИА Новости, 02.02.2026
08:52 02.02.2026
Медведев назвал произошедшее с Мадуро нарушением норм международного права
Медведев назвал произошедшее с Мадуро нарушением норм международного права - РИА Новости, 02.02.2026
Медведев назвал произошедшее с Мадуро нарушением норм международного права
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал произошедшее с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро нарушением любых норм международного права. РИА Новости, 02.02.2026
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
дмитрий медведев
силия флорес
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, дмитрий медведев, силия флорес
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дмитрий Медведев, Силия Флорес
Медведев назвал произошедшее с Мадуро нарушением норм международного права

Медведев назвал произошедшее с Мадуро нарушением любых норм международного права

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским и зарубежным СМИ
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским и зарубежным СМИ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским и зарубежным СМИ. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал произошедшее с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро нарушением любых норм международного права.
"То, что случилось с президентом Николасом Мадуро - очевидно, нарушение любых норм международного права", - заявил Медведев в интервью агентству Рейтер.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. По данным венесуэльского минобороны, в результате атаки США погибли 100 человек.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Президент Колумбии высказался о суде над Мадуро
28 января, 04:21
 
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроДмитрий МедведевСилия Флорес
 
 
