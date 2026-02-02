Рейтинг@Mail.ru
08:14 02.02.2026 (обновлено: 08:35 02.02.2026)
Медведев назвал идею российской и китайской угрозы страшилкой
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "так называемую угрозу" от России и КНР "просто страшилкой".
"Эта так называемая угроза от России и Китайской Народной Республики - просто страшилка", - заявил Медведев в интервью агентству Рейтер.
Как отмечает Рейтер, Медведев говорил о "угрозе" со стороны Москвы и Пекина в адрес Гренландии. По мнению политика, ситуация вокруг Гренландии стала серьезным вызовом для НАТО.
"Возможно, все пойдет по более спокойному сценарию", - добавил Медведев.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
