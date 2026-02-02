Рейтинг@Mail.ru
В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на рак
18:38 02.02.2026 (обновлено: 19:19 02.02.2026)
В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на рак
В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на рак
В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на рак

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сроки проведения консультации врача при подозрении на онкологическое заболевание у пациента не должны превышать трех рабочих дней, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
При этом на проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований отводится не более семи рабочих дней с момента назначения.
В случае выявления злокачественного новообразования лечащий врач направляет пациента на лечение в специализированную медицинскую организацию. Диспансерное наблюдение за ним должны установить в течение трех рабочих дней со дня постановки диагноза.
