В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на рак

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сроки проведения консультации врача при подозрении на онкологическое заболевание у пациента не должны превышать трех рабочих дней, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

При этом на проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований отводится не более семи рабочих дней с момента назначения.