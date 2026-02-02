https://ria.ru/20260202/meditsina-2071785170.html
В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на рак
В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на рак - РИА Новости, 02.02.2026
В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на рак
Сроки проведения консультации врача при подозрении на онкологическое заболевание у пациента не должны превышать трех рабочих дней, следует из постановления... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T18:38:00+03:00
2026-02-02T18:38:00+03:00
2026-02-02T19:19:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052677563_0:60:3536:2048_1920x0_80_0_0_7f4294368a6d407cd2bd494203e0e685.jpg
https://ria.ru/20260202/zdorove-2071607724.html
россия
В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на рак
Правительство утвердило сроки оказания медпомощи при подозрении на рак