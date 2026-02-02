Удалось установить имя еще одного бежавшего из "Маутхаузена" офицера

По его словам, подобные находки являются "сенсационным событием". Эксперт также подчеркнул, что принято считать, что из 20-го блока удалось сбежать около десятка офицеров, однако имена всех до сих пор так и не установлены.

На свободу в ходе восстания в феврале 1945 года вырвались около 500 человек. Они справились с охраной и преодолели две полосы колючей проволоки. На бежавших из лагеря узников была открыта охота. В ней приняли участие не только военные, но и обычные жители ближайших деревень, которые выслеживали и убивали советских офицеров, помогая фашистам. Несмотря на это, среди местных жителей были и те, кто помогал бежавшим узникам лагеря и укрывал их в погребах. События, описанные в книге, вошли в историю под названием "Охота на зайцев".