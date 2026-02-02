Рейтинг@Mail.ru
Удалось установить имя еще одного бежавшего из "Маутхаузена" офицера - РИА Новости, 02.02.2026
05:50 02.02.2026
Удалось установить имя еще одного бежавшего из "Маутхаузена" офицера
Удалось установить имя еще одного бежавшего из "Маутхаузена" офицера - РИА Новости, 02.02.2026
Удалось установить имя еще одного бежавшего из "Маутхаузена" офицера
Информацию о еще одном советском офицере, совершившем побег из 20-го блока концлагеря "Маутхаузен", удалось найти в рамках поискового проекта Московского... РИА Новости, 02.02.2026
австрия
маутхаузен
московский авиационный институт
общество
австрия
австрия, маутхаузен, московский авиационный институт, общество
Австрия, Маутхаузен, Московский авиационный институт, Общество
Удалось установить имя еще одного бежавшего из "Маутхаузена" офицера

РИА Новости: еще одним сбежавшим из "Маутхаузена" офицером был Василий Агеев

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Информацию о еще одном советском офицере, совершившем побег из 20-го блока концлагеря "Маутхаузен", удалось найти в рамках поискового проекта Московского авиационного института, рассказал РИА Новости историк вице-президент Международного комитета "Маутхаузен", кандидат исторических наук Алексей Конопатченков.
В ночь на 3 февраля 1945 года советские военнопленные организовали побег из крупнейшего концлагеря Австрии. "Маутхаузен" был отнесен к самой строгой, третьей категории концлагерей. Сюда отправляли "неисправимых врагов рейха". Большинство узников блока составляли советские военнопленные, попавшие туда за попытки побега, неподчинение.
"В прошлом году, к удивлению историков и общественности, в поисковом проекте "Солдатские обелиски" Московского авиационного института было найдено имя еще одного сбежавшего из 20-го блока советского офицера. Это был Агеев Василий Иванович. Он был никому не известен, ему удалось вернуться в Советский Союз, и он умер в 1992 году", - сказал Конопатченков.
По его словам, подобные находки являются "сенсационным событием". Эксперт также подчеркнул, что принято считать, что из 20-го блока удалось сбежать около десятка офицеров, однако имена всех до сих пор так и не установлены.
"Но вот то, что было найдено имя Василия Ивановича Агеева, это, конечно же, замечательное событие", - отметил историк.
На свободу в ходе восстания в феврале 1945 года вырвались около 500 человек. Они справились с охраной и преодолели две полосы колючей проволоки. На бежавших из лагеря узников была открыта охота. В ней приняли участие не только военные, но и обычные жители ближайших деревень, которые выслеживали и убивали советских офицеров, помогая фашистам. Несмотря на это, среди местных жителей были и те, кто помогал бежавшим узникам лагеря и укрывал их в погребах. События, описанные в книге, вошли в историю под названием "Охота на зайцев".
АвстрияМаутхаузенМосковский авиационный институтОбщество
 
 
