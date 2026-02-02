Рейтинг@Mail.ru
Педагоги Хабаровского края поборются за звание "Мастер года" по нацпроекту - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
11:28 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/master-2071663272.html
Педагоги Хабаровского края поборются за звание "Мастер года" по нацпроекту
Педагоги Хабаровского края поборются за звание "Мастер года" по нацпроекту - РИА Новости, 02.02.2026
Педагоги Хабаровского края поборются за звание "Мастер года" по нацпроекту
Педагоги техникумов и колледжей Хабаровского края поборются за звание "Мастер года", в регионе завершился отборочный этап федерального конкурса по национальному РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T11:28:00+03:00
2026-02-02T11:28:00+03:00
хабаровский край
хабаровский край
хабаровск
комсомольск-на-амуре
наталья павлова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893377764_0:191:3015:1887_1920x0_80_0_0_b63190b8aa2c8c99097b0184cd6be9ae.jpg
хабаровский край
хабаровск
комсомольск-на-амуре
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893377764_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_39a153aae24751983f674bb336faafd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, хабаровск, комсомольск-на-амуре, наталья павлова
Хабаровский край, Хабаровский край, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Наталья Павлова

Педагоги Хабаровского края поборются за звание "Мастер года" по нацпроекту

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчитель английского языка в классе
Учитель английского языка в классе - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Учитель английского языка в классе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАБАРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Педагоги техникумов и колледжей Хабаровского края поборются за звание "Мастер года", в регионе завершился отборочный этап федерального конкурса по национальному проекту "Молодежь и дети", сообщает краевое правительство.
"В Хабаровском крае завершился отборочный этап Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года". Он проводится для повышения престижа педагогических профессий, популяризации передовых идей в области образования и подготовки кадров, что соответствует целям федерального проекта "Профессионалитет" президентского нацпроекта "Молодежь и дети"", - сообщает правительство региона на официальном сайте.
По данным министерства образования и науки края, ежегодно "Мастер года" собирает самых талантливых и успешных педагогов. Это опытные наставники, которые передают своим студентам знания, навыки и жизненные ценности. В этом году в отборочном этапе приняли участие 68 педработников из 27 образовательных организаций. Из них в региональный этап вышли 10 участников. Они продемонстрируют свое мастерство в Хабаровске в марте.
Отмечается, что в региональном этапе выступят преподаватели и мастера производственного обучения колледжей и техникумов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Ванинского района. В финале им предстоят публичное выступление и обмен опытом подготовки студентов и методиками воспитательной работы. Также они проведут открытые мастер-классы.
"Среди участников конкурса – два преподавателя Хабаровского педагогического колледжа имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша Михаил Нешумаев и Дарья Злобина", - уточнили в краевом правительстве.
Нешумаев – преподаватель математических дисциплин и методик, тренер и эксперт-наставник участников чемпионата "Профессионалы". Он старается привить студентам интерес к научно-исследовательской и проектной деятельности, широко использует в своей работе инновационные формы и методы, а спектакли "Математического театра" под его руководством собирают зрителей со всего колледжа.
Злобина – преподаватель информационно-коммуникационных технологий и методик. Молодой специалист - автор-разработчик и реализатор программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации по графическому дизайну и анимации, также является активным участником исследовательских творческих коллективов колледжа, научно-практических конференций.
Как сообщает региональное правительство, победитель регионального этапа представит Хабаровский край в финале всероссийского конкурса, который пройдет с 28 сентября по 2 октября в городе Салехарде.
В 2025 году в список 10 призеров конкурса "Мастер года" вошла преподаватель по специальности "Информационные системы и программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений)" Комсомольского-на-Амуре колледжа технологий и сервиса Наталья Павлова. Профессиональные состязания проходили в городе Курске.
 
Хабаровский крайХабаровский крайХабаровскКомсомольск-на-АмуреНаталья Павлова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала