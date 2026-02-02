Педагоги Хабаровского края поборются за звание "Мастер года" по нацпроекту

ХАБАРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Педагоги техникумов и колледжей Хабаровского края поборются за звание "Мастер года", в регионе завершился отборочный этап федерального конкурса по национальному проекту "Молодежь и дети", сообщает краевое правительство.

"В Хабаровском крае завершился отборочный этап Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года". Он проводится для повышения престижа педагогических профессий, популяризации передовых идей в области образования и подготовки кадров, что соответствует целям федерального проекта "Профессионалитет" президентского нацпроекта "Молодежь и дети"", - сообщает правительство региона на официальном сайте.

По данным министерства образования и науки края, ежегодно "Мастер года" собирает самых талантливых и успешных педагогов. Это опытные наставники, которые передают своим студентам знания, навыки и жизненные ценности. В этом году в отборочном этапе приняли участие 68 педработников из 27 образовательных организаций. Из них в региональный этап вышли 10 участников. Они продемонстрируют свое мастерство в Хабаровске в марте.

Отмечается, что в региональном этапе выступят преподаватели и мастера производственного обучения колледжей и техникумов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Ванинского района. В финале им предстоят публичное выступление и обмен опытом подготовки студентов и методиками воспитательной работы. Также они проведут открытые мастер-классы.

"Среди участников конкурса – два преподавателя Хабаровского педагогического колледжа имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша Михаил Нешумаев и Дарья Злобина", - уточнили в краевом правительстве.

Нешумаев – преподаватель математических дисциплин и методик, тренер и эксперт-наставник участников чемпионата "Профессионалы". Он старается привить студентам интерес к научно-исследовательской и проектной деятельности, широко использует в своей работе инновационные формы и методы, а спектакли "Математического театра" под его руководством собирают зрителей со всего колледжа.

Злобина – преподаватель информационно-коммуникационных технологий и методик. Молодой специалист - автор-разработчик и реализатор программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации по графическому дизайну и анимации, также является активным участником исследовательских творческих коллективов колледжа, научно-практических конференций.

Как сообщает региональное правительство, победитель регионального этапа представит Хабаровский край в финале всероссийского конкурса, который пройдет с 28 сентября по 2 октября в городе Салехарде.