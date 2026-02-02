Рейтинг@Mail.ru
СМИ: украинские моряки с танкера "Маринера" боятся возвращаться домой - РИА Новости, 02.02.2026
18:55 02.02.2026
СМИ: украинские моряки с танкера "Маринера" боятся возвращаться домой
СМИ: украинские моряки с танкера "Маринера" боятся возвращаться домой
Украинские моряки с танкера "Маринера", который в январе захватили ВМС США, боятся возвращаться домой на Украину из-за страха уголовного преследования, сообщает РИА Новости, 02.02.2026
СМИ: украинские моряки с танкера "Маринера" боятся возвращаться домой

Украинские моряки с танкера "Маринера" боятся возвращаться домой

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Украинские моряки с танкера "Маринера", который в январе захватили ВМС США, боятся возвращаться домой на Украину из-за страха уголовного преследования, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Всего экипаж состоял из 28 человек ... 17 моряков - граждане Украины. Большинство из числа украинцев - выходцы из Одесской области, часть из Херсонской, есть и моряк из Киева ... Возвращаться на Украину никто из тех, с кем мы поговорили, не планирует. Мужчины говорят, что боятся преследования и предъявления обвинений в государственной измене", - говорится в видеоматериале, опубликованном на сайте телеканала.
Европейское командование ВС США 3 января сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер "Маринера". Американские власти заявляли о нарушении судном санкционного режима в отношении венесуэльской нефти.
Накануне вернувшийся домой в Керчь российский моряк с танкера "Маринера", который был захвачен военными США в начале января в Атлантике, Максим Карпенко рассказал журналистам, что другой освобожденный член экипажа судна также вернулся в РФ и отправился в родную Астрахань. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила РИА Новости, что два российских моряка с танкера "Маринера" отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию.
Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны, но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан, не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на "Маринера" и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации. Минтранс России указывал, что оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права.
Российские моряки с захваченного США танкера "Маринера" вернулись домой
1 февраля, 17:27
 
