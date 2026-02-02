Макрон превратится в хромую утку после принятия бюджета, пишет Politico

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон превратится в "хромую утку" после принятия государственного бюджета на 2026 год, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

"Радость французского президента Эммануэля Макрона от скорого принятия бюджета на 2026-й год будет недолгой. Как только тот будет одобрен, он станет хромой уткой вплоть до президентских выборов весной следующего года", - пишет издание.

Как заявили изданию бывшие и действующие французские министры, депутаты и политические советники, после того, как споры о бюджете закончены, вся французская политика сконцентрируется на президентской кампании в ущерб законотворчеству.

Как напоминает издание, из-за ограничений конституции Франции Макрон не может переизбираться снова.

"Это конец срока (Макрона - ред.)", - поделился своим мнением о принятии бюджета бывший советник, близкий к премьер-министру Франции Себастьяну Лекорню

Сенат (верхняя палата) парламента Франции отклонил в четверг проект госбюджета на 2026 год, после чего документ вернется в Национальное собрание (нижнюю палату), сообщило в четверг агентство Франс Пресс.