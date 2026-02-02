https://ria.ru/20260202/makron-2071634680.html
Макрон превратится в хромую утку после принятия бюджета, пишет Politico
Макрон превратится в хромую утку после принятия бюджета, пишет Politico - РИА Новости, 02.02.2026
Макрон превратится в хромую утку после принятия бюджета, пишет Politico
Президент Франции Эммануэль Макрон превратится в "хромую утку" после принятия государственного бюджета на 2026 год, сообщает издание Politico со ссылкой на...
Макрон превратится в хромую утку после принятия бюджета, пишет Politico
Politico: Макрон станет хромой уткой после принятия бюджета на 2026 год
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон превратится в "хромую утку" после принятия государственного бюджета на 2026 год, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Радость французского президента Эммануэля Макрона
от скорого принятия бюджета на 2026-й год будет недолгой. Как только тот будет одобрен, он станет хромой уткой вплоть до президентских выборов весной следующего года", - пишет издание.
Как заявили изданию бывшие и действующие французские министры, депутаты и политические советники, после того, как споры о бюджете закончены, вся французская политика сконцентрируется на президентской кампании в ущерб законотворчеству.
Как напоминает издание, из-за ограничений конституции Франции
Макрон не может переизбираться снова.
"Это конец срока (Макрона - ред.)", - поделился своим мнением о принятии бюджета бывший советник, близкий к премьер-министру Франции Себастьяну Лекорню
.
Сенат (верхняя палата) парламента Франции отклонил в четверг проект госбюджета на 2026 год, после чего документ вернется в Национальное собрание (нижнюю палату), сообщило в четверг агентство Франс Пресс.
Ожидается, что окончательное рассмотрение законопроекта о государственном бюджете на 2026 год состоится в пятницу во время заключительного чтения текста. Ожидается, что проект госбюджета вновь будет принят кабмином через использование статьи 49.3 французской конституции, которая позволяет принимать законы в обход голосования в парламенте. Ожидается также, что депутаты от левой и правой оппозиции после повторного утверждения бюджета вновь выдвинут предложения вотумов недоверия правительству Франции, уточняет Франс Пресс.