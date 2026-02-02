Рейтинг@Mail.ru
В Магаданской области спасатели вышли в рейд на ледовый припай
16:46 02.02.2026
В Магаданской области спасатели вышли в рейд на ледовый припай
В Магаданской области спасатели вышли в рейд на ледовый припай
В Магаданской области спасатели вышли в рейд на ледовый припай

В Магадане спасатели вышли в рейд на бухту Гертнера, где находятся 250 человек

Рейд сотрудников МЧС по местам рыбной ловли
© РИА Новости / Илья Наймушин
Рейд сотрудников МЧС по местам рыбной ловли. Архивное фото
МАГАДАН, 2 фев - РИА Новости. Спасатели вышли в рейд на магаданскую бухту Гертнера, где около 250 человек находятся на тонком ледовом припае, сообщает "Пожарно-Спасательный центр" (ПСЦ) региона.
В Магаданскую область в декабре-январе пришло рекордное количество теплых и снежных циклонов. По данным ГУ МЧС России по региону, ледовый припай в бухтах Магадана из-за аномально высоких для зимы температур и сильных ветров начал формироваться поздно и сейчас не достигает обычной для февраля толщины.
"Спасателями "Пожарно-Спасательного центра" Магаданской области было проведено очередное патрулирование бухты Гертнера. На потенциально опасном участке находилось около 250 человек, 20 снегоходов и один снегоболотоход. На данный момент толщина льда составляет 30 сантиметров. Однако в связи с надвигающимся циклоном возможен взлом ледяного припая и вынос его в открытое море. Нахождение на нем может создать угрозу для жизни", - говорится в сообщении ПСЦ.
Дополняется, что спасатели рекомендовали рыбакам уйти с ледового припая.
ПроисшествияМагаданская областьРоссияМагаданМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
