В Магаданской области спасатели вышли в рейд на ледовый припай

МАГАДАН, 2 фев - РИА Новости. Спасатели вышли в рейд на магаданскую бухту Гертнера, где около 250 человек находятся на тонком ледовом припае, сообщает "Пожарно-Спасательный центр" (ПСЦ) региона.
В Магаданскую область в декабре-январе пришло рекордное количество теплых и снежных циклонов. По данным ГУ МЧС России по региону, ледовый припай в бухтах Магадана из-за аномально высоких для зимы температур и сильных ветров начал формироваться поздно и сейчас не достигает обычной для февраля толщины.
"Спасателями "Пожарно-Спасательного центра" Магаданской области было проведено очередное патрулирование бухты Гертнера. На потенциально опасном участке находилось около 250 человек, 20 снегоходов и один снегоболотоход. На данный момент толщина льда составляет 30 сантиметров. Однако в связи с надвигающимся циклоном возможен взлом ледяного припая и вынос его в открытое море. Нахождение на нем может создать угрозу для жизни", - говорится в сообщении ПСЦ.
Дополняется, что спасатели рекомендовали рыбакам уйти с ледового припая.
