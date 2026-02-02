Рейтинг@Mail.ru
Россия вновь призвала США освободить Мадуро и его жену - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:13 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/maduro-2071806916.html
Россия вновь призвала США освободить Мадуро и его жену
Россия вновь призвала США освободить Мадуро и его жену - РИА Новости, 02.02.2026
Россия вновь призвала США освободить Мадуро и его жену
Россия призывает американское руководство освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, заявили в российском МИД. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T21:13:00+03:00
2026-02-02T21:13:00+03:00
в мире
венесуэла
россия
сша
николас мадуро
силия флорес
сергей лавров
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_0:124:2990:1806_1920x0_80_0_0_96a4af349df10b946e93e0d3f6a5eed3.jpg
https://ria.ru/20260103/mid-2066270282.html
венесуэла
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_154a65a4113b7b7fd63be1bf648469ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, россия, сша, николас мадуро, силия флорес, сергей лавров, удары сша по венесуэле, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Венесуэла, Россия, США, Николас Мадуро, Силия Флорес, Сергей Лавров, Удары США по Венесуэле, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия вновь призвала США освободить Мадуро и его жену

МИД России призвал США освободить президента Венесуэлы Мадуро и его супругу

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Россия призывает американское руководство освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, заявили в российском МИД.
«
"Подтверждаем неизменную поддержку России конституционным властям Венесуэлы в деле защиты государственного суверенитета и национальных интересов. Намерены продолжать плотное многоплановое взаимодействие с партнёрами. Ещё раз призываем американское руководство освободить законно избранного главу венесуэльского государства и его супругу", - говорится в ответах МИД на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.
Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Россия и Белоруссия призвали освободить Мадуро и его жену
3 января, 21:54
 
В миреВенесуэлаРоссияСШАНиколас МадуроСилия ФлоресСергей ЛавровУдары США по ВенесуэлеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала