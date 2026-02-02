Экс-аналитик ЦРУ считает, что Мадуро вряд ли приговорят к казни в США

ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пошутил о возможном присоединении Соединенными Штатами Канады, Гренландии и Венесуэлы, сообщает газета Washington Post.
По информации издания, в субботу американский лидер принял участие в торжественном ужине клуба Alfalfa, куда входят гендиректор JPMorgan Chase Джейми Даймон и глава ФРС Джером Пауэлл. Как утверждает газета, некоторые шутки американского лидера не нашли отклика у аудитории, из-за чего зал неоднократно погружался тишину.
Операция с задержанием Мадуро могла не состояться, заявил Рубио
28 января, 18:58
"Мы не будем вторгаться в Гренландию. Мы ее купим. У меня никогда не было намерения делать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать 51-м штатом Канаду. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может быть 53-м", - приводит газета слова Трампа.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США.
После массированного удара в январе по Венесуэле и похищения президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес Трамп не называл точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявлял, что гораздо больше года.
Американский лидер также неоднократно выступал за присоединение Канады к США, намекая на 51-й штат.