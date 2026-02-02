МИНСК, 2 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о дактилоскопировании иностранцев на границе, сообщило со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера агентство Белта.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации"… Согласно закону, дактилоскопирование обязательно для иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих пограничный контроль при пересечении государственной границы, а также подлежащих депортации, высылке из Беларуси или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, право на получение и использование дактилоскопической информации предоставлено органам уголовного преследования, судам, органам внутренних дел и пограничной службы.
Разработанный республиканским МВД законопроект в ноябре 2025 года был принят депутатами Палаты представителей Национального собрания Белоруссии и в конце января этого года одобрен членами верхней палаты парламента - Совета Республики. Представляя документ в парламенте, заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич отмечал, что документ предусматривает обязательную дактилоскопию иностранных граждан, которым запрещен въезд в Белоруссию и Россию или пребывание которых в Союзном государстве признано нежелательным.
