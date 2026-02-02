Лукашенко подписал закон о дактилоскопировании иностранцев

«

"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации"… Согласно закону, дактилоскопирование обязательно для иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих пограничный контроль при пересечении государственной границы, а также подлежащих депортации, высылке из Беларуси или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии", - говорится в сообщении.