https://ria.ru/20260202/london-2071745437.html
Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата
Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата - РИА Новости, 02.02.2026
Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата
Британский МИД в понедельник вызвал посла РФ в Лондоне Андрея Келина и заявил ему об отзыве аккредитации у одного из российских дипломатов. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T16:01:00+03:00
2026-02-02T16:01:00+03:00
2026-02-02T16:03:00+03:00
в мире
россия
москва
лондон
форин-офис
андрей келин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
https://ria.ru/20260119/britaniya-2068838115.html
россия
москва
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, лондон, форин-офис, андрей келин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Москва, Лондон, Форин-офис, Андрей Келин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)