16:01 02.02.2026 (обновлено: 16:03 02.02.2026)
Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата
Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата
Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Британский МИД в понедельник вызвал посла РФ в Лондоне Андрея Келина и заявил ему об отзыве аккредитации у одного из российских дипломатов.
"Сегодня мы... отзываем аккредитацию у российского дипломата", - говорится в заявлении.
Как сообщается, об этом Келину, которого вызвали в британский МИД, заявил "высокопоставленный сотрудник" Форин-офиса.
Отмечается, что мера принята в ответ на лишение аккредитации сотрудника британского посольства в Москве.
В январе ЦОС ФСБ РФ сообщил, что был выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб, направленный в Россию под прикрытием должности секретаря отдела посольства в Москве. Как сообщалось, МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Дэвиса Гарета Самьюэля аккредитации. Британцу было предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.
Лондон лишил гражданства бывшего полицейского, переехавшего в Россию
19 января, 16:47
 
