Лолита рассказала, как чуть не попала в больницу из-за электронных сигарет
Лолита рассказала, как чуть не попала в больницу из-за электронных сигарет - РИА Новости, 02.02.2026
Лолита рассказала, как чуть не попала в больницу из-за электронных сигарет
Российская певица Лолита Милявская рассказала, что чуть не попала в больницу из-за курения электронных сигарет, которые вызвали сильный спазм сосудов и... РИА Новости, 02.02.2026
У Лолиты случился спазм сосудов и паническая атака из-за электронных сигарет
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Российская певица Лолита Милявская рассказала, что чуть не попала в больницу из-за курения электронных сигарет, которые вызвали сильный спазм сосудов и паническую атаку.
"Я употребляла по две пачки в день, не меньше: четыре-пять приборов… Кончилось тем, что я уехала отдыхать, произошел спазм сосудов с повышением давления, с панической атакой. Приехала скорая… дико боялась, но они сказали: "страшного с вами ничего, только вот курить надо бросать", - рассказала Милявская в сообщении, опубликованном в ее Telegram-канале.
Милявская отметила, что врачи не раз предупреждали её о последствиях из-за продолжительного курения, но она посчитала действенной мерой смену обычных сигарет на электронные.
"В один прекрасный момент может не так все хорошо закончиться", - приводит Милявская слова врачей.
Певица рассказала, что уже сделала первый шаг к освобождению от вредной привычки - перестала злиться на друзей и близких за беспокойство о ее здоровье и признала проблему, а остальные шаги ей предстоит осуществить.
"Шаг второй… я для себя решила и точно сделаю: я не покупаю в этот раз больше разрешенных блоков сигарет. Шаг третий - я выхожу из дома, и куда бы я ни поехала и ни пошла, я не беру с собой ни стики, ни приборы, и хорошо себя чувствую", - заключила Милявская.