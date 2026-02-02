Лолита рассказала, как чуть не попала в больницу из-за электронных сигарет

"Я употребляла по две пачки в день, не меньше: четыре-пять приборов… Кончилось тем, что я уехала отдыхать, произошел спазм сосудов с повышением давления, с панической атакой. Приехала скорая… дико боялась, но они сказали: "страшного с вами ничего, только вот курить надо бросать", - рассказала Милявская в сообщении, опубликованном в ее Telegram-канале .

Певица рассказала, что уже сделала первый шаг к освобождению от вредной привычки - перестала злиться на друзей и близких за беспокойство о ее здоровье и признала проблему, а остальные шаги ей предстоит осуществить.

"Шаг второй… я для себя решила и точно сделаю: я не покупаю в этот раз больше разрешенных блоков сигарет. Шаг третий - я выхожу из дома, и куда бы я ни поехала и ни пошла, я не беру с собой ни стики, ни приборы, и хорошо себя чувствую", - заключила Милявская.