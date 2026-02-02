https://ria.ru/20260202/livan-2071763330.html
Израильская авиация атаковала два населенных пункта на юге Ливана
Израильская авиация атаковала два населенных пункта на юге Ливана - РИА Новости, 02.02.2026
Израильская авиация атаковала два населенных пункта на юге Ливана
Израильская боевая авиация нанесла удары по населенным пунктам Кфартебнит и Айн-Кана на юге Ливана, информирует ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 02.02.2026
Израильская авиация атаковала два населенных пункта на юге Ливана
NNA: Израиль атаковал два населенных пункта на юге Ливана
БЕЙРУТ, 2 фев - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удары по населенным пунктам Кфартебнит и Айн-Кана на юге Ливана, информирует ливанское национальное агентство NNA.
"Израильские самолеты нанесли удар по зданию в Айн-Кана и атаковали двумя ракетами еще одно здание в Кфартебнит через 40 минут после публикации предупреждения (армии Израиля
- ред.)", - пишет агентство
.
Израильская армия ранее опубликовала на своих информационных платформах на арабском языке предупреждения о намерении нанести удары по двум населенным пунктам на юге Ливана
с указанием на карте целей и призывом к местным жителям срочно покинуть обозначенные территории. Согласно заявлению израильской стороны, целями являлись склады оружия движения "Хезболлах
".
Ранее в понедельник израильские беспилотники нанесли несколько ударов на юге Ливана, в том числе между населенными пунктами Ансария и аль-Калиле, в результате чего, по данным министерства здравоохранения Ливана, один человек погиб и восемь получили ранения.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН
№1701. Израильская армия заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысяч нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли около 400 человек, более 680 получили ранения.