Израильская авиация атаковала два населенных пункта на юге Ливана

БЕЙРУТ, 2 фев - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удары по населенным пунктам Кфартебнит и Айн-Кана на юге Ливана, информирует ливанское национальное агентство NNA.

"Израильские самолеты нанесли удар по зданию в Айн-Кана и атаковали двумя ракетами еще одно здание в Кфартебнит через 40 минут после публикации предупреждения (армии Израиля - ред.)", - пишет агентство

Израильская армия ранее опубликовала на своих информационных платформах на арабском языке предупреждения о намерении нанести удары по двум населенным пунктам на юге Ливана с указанием на карте целей и призывом к местным жителям срочно покинуть обозначенные территории. Согласно заявлению израильской стороны, целями являлись склады оружия движения " Хезболлах ".

Ранее в понедельник израильские беспилотники нанесли несколько ударов на юге Ливана, в том числе между населенными пунктами Ансария и аль-Калиле, в результате чего, по данным министерства здравоохранения Ливана, один человек погиб и восемь получили ранения.

Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. Израильская армия заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла.