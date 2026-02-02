Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы отгрузил для студентов 30 единиц оборудования

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Производитель лазерных станков "Лассард" из ОЭЗ "Технополис Москва" в прошлом году отгрузил 30 единиц оборудования в колледжи и вузы для обучения студентов, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению Сергея Собянина (мэр Москвы – ред.) в особой экономической зоне столицы предприятия не только создают высокотехнологичную продукцию, но и активно помогают развивать кадровый потенциал страны. Например, в 2025 году резидент ОЭЗ "Технополис Москва" поставил 30 единиц лазерного оборудования в вузы и колледжи. С его помощью образовательные учреждения готовят высококвалифицированных операторов станков с числовым программным управлением и сварщиков", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Так, компания разработала решение "Лазерный класс". Производственные мощности предприятия локализованы на площадке "Печатники", а среди поставляемого оборудования — станки для лазерной резки, сварки, гравировки и маркировки. Кроме того, компания отгружает средства индивидуальной защиты, контрольно-измерительные приборы, расходные материалы и заготовки, а также методические материалы.

Также разработан специальный симулятор. Виртуальный тренажер учит идеальной лазерной резке в реальности. Таким образом, студенты управляют мощностью лазера, скоростью обработки деталей и другими операциями.