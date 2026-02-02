https://ria.ru/20260202/liksutov-2071661390.html
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы отгрузил для студентов 30 единиц оборудования
Производитель лазерных станков "Лассард" из ОЭЗ "Технополис Москва" в прошлом году отгрузил 30 единиц оборудования в колледжи и вузы для обучения студентов,
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071660746_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_7fc0dacd3106283974b5c87b66043ad6.jpg
москва
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Производитель лазерных станков "Лассард" из ОЭЗ "Технополис Москва" в прошлом году отгрузил 30 единиц оборудования в колледжи и вузы для обучения студентов, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению Сергея Собянина (мэр Москвы – ред.) в особой экономической зоне столицы предприятия не только создают высокотехнологичную продукцию, но и активно помогают развивать кадровый потенциал страны. Например, в 2025 году резидент ОЭЗ "Технополис Москва" поставил 30 единиц лазерного оборудования в вузы и колледжи. С его помощью образовательные учреждения готовят высококвалифицированных операторов станков с числовым программным управлением и сварщиков", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Так, компания разработала решение "Лазерный класс". Производственные мощности предприятия локализованы на площадке "Печатники", а среди поставляемого оборудования — станки для лазерной резки, сварки, гравировки и маркировки. Кроме того, компания отгружает средства индивидуальной защиты, контрольно-измерительные приборы, расходные материалы и заготовки, а также методические материалы.
Также разработан специальный симулятор. Виртуальный тренажер учит идеальной лазерной резке в реальности. Таким образом, студенты управляют мощностью лазера, скоростью обработки деталей и другими операциями.
Получение статуса резидента ОЭЗ дает возможность предприятиям на 10 лет освободиться от уплаты налога на имущество, землю и транспорт. Также налоговая ставка на прибыль для них составляет 2% вместо 25%. Еще резиденты освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования в рамках процедуры свободной таможенной зоны.