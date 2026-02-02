Лерчек вернули изъятые при обыске ключи от Rolls-Royce из-за плесени

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в выводе за границу более 250 миллионов, вернули ключи от автомобиля Rolls-Royce Cullinan Black Badge, изъятые во время обыска, рассказал РИА Новости ее адвокат Олег Бадма-Халгаев.

"Две пары ключей от Rolls-Royce вернули, в машине было открыто окно, и она стала плесневеть, мы объяснили следователю, что, если машина будет в ненадлежащем виде, мы будем предъявлять иск о возмещении ремонта этого автомобиля", – рассказал он.

Адвокат пояснил, что машина стояла на хранении у Лерчек, но при изъятии ключей ее попросили открыть окно, поскольку "бывали случаи, когда ключи блокировали и не могли открыть автомобиль". Машина простояла в таком виде почти год.

"Незадолго до направления дела в суде ключи были возвращены", — уточнил защитник.

Он добавил, что это позволило избежать негативных последствий для автомобиля.

"К сожалению, следователь безответственно относится к хранению изъятого дорогостоящего имущества", — заключил юрист.

Кроме того, Чекалина просила вернуть изъятые у нее ювелирные украшения. По словам блогера, она хочет продать их, потому что находится под домашним арестом и не имеет возможности получать доход. Гагаринский суд Москвы ей отказал.

Чекалина и ее бывший супруг Артем, у которых трое общих детей, находятся под домашним арестом по делу о выводе 251,5 миллиона рублей в ОАЭ . Сейчас Лерчек ожидает четвертого ребенка, он должен появиться на свет в марте. Его будущий отец —тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022-го Чекалины вместе с Романом Вишняком и соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента России E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. Причем, утверждает следствие, они предоставили банку документы c ложными сведениями о целях и назначении перевода.

Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение, его дело выделили в отдельное производство. Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей.