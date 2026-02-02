https://ria.ru/20260202/lavrov-2071755019.html
Лавров подтвердил настрой России на поддержку Кубы
Лавров подтвердил настрой России на поддержку Кубы
Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррилья подтвердил настрой России на поддержку Гаваны,... РИА Новости, 02.02.2026
