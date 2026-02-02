Лавров проведет переговоры с главой МИД Швейцарии

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 6 февраля в Москве переговоры с главой МИД Швейцарии Инасьио Кассисом, который прибудет в Россию в качестве действующего председателя ОБСЕ, стороны обсудят пути преодоления кризиса в организации, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.