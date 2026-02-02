Лавров проведет переговоры с главой МИД Швейцарии

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 6 февраля в Москве переговоры с главой МИД Швейцарии Инасьио Кассисом, который прибудет в Россию в качестве действующего председателя ОБСЕ, стороны обсудят пути преодоления кризиса в организации, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Да, 6 февраля в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Кассисом, который прибудет в Россию в качестве действующего председателя ОБСЕ", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
"В повестке дня переговоров – поиск путей преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ. Рассчитываем детально обсудить возможности действующего председателя по восстановлению нормальной деятельности ОБСЕ в трех измерениях безопасности – военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном", - добавила Захарова.
По словам Захаровой, Кассис не планирует встречаться с представителями СМИ по итогам переговоров, российский министр "сделает необходимое заявление для прессы".