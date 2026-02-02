Рейтинг@Mail.ru
Лавров проведет переговоры с главой МИД Швейцарии
15:43 02.02.2026 (обновлено: 16:03 02.02.2026)
Лавров проведет переговоры с главой МИД Швейцарии
Лавров проведет переговоры с главой МИД Швейцарии - РИА Новости, 02.02.2026
Лавров проведет переговоры с главой МИД Швейцарии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 6 февраля в Москве переговоры с главой МИД Швейцарии Инасьио Кассисом, который прибудет в Россию в качестве... РИА Новости, 02.02.2026
москва, швейцария, россия, сергей лавров, мария захарова, обсе
Москва, Швейцария, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, ОБСЕ
Лавров проведет переговоры с главой МИД Швейцарии

Лавров 6 февраля встретится в Москве с главой МИД Швейцарии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 6 февраля в Москве переговоры с главой МИД Швейцарии Инасьио Кассисом, который прибудет в Россию в качестве действующего председателя ОБСЕ, стороны обсудят пути преодоления кризиса в организации, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Да, 6 февраля в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Кассисом, который прибудет в Россию в качестве действующего председателя ОБСЕ", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
"В повестке дня переговоров – поиск путей преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ. Рассчитываем детально обсудить возможности действующего председателя по восстановлению нормальной деятельности ОБСЕ в трех измерениях безопасности – военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном", - добавила Захарова.
По словам Захаровой, Кассис не планирует встречаться с представителями СМИ по итогам переговоров, российский министр "сделает необходимое заявление для прессы".
МоскваШвейцарияРоссияСергей ЛавровМария ЗахароваОБСЕ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
