Лавров проводит встречу с генсеком ОДКБ Масадыковым
Лавров проводит встречу с генсеком ОДКБ Масадыковым - РИА Новости, 02.02.2026
Лавров проводит встречу с генсеком ОДКБ Масадыковым
Глава МИД РФ Сергей Лавров в Москве проводит встречу с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T11:40:00+03:00
2026-02-02T11:40:00+03:00
2026-02-02T12:22:00+03:00
москва
одкб
россия
сергей лавров
владимир путин
москва
россия
Новости
ru-RU
москва, одкб, россия, сергей лавров, владимир путин
Москва, ОДКБ, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин
