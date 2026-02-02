Рейтинг@Mail.ru
Лавров проводит встречу с генсеком ОДКБ Масадыковым - РИА Новости, 02.02.2026
11:40 02.02.2026 (обновлено: 12:22 02.02.2026)
Лавров проводит встречу с генсеком ОДКБ Масадыковым
Глава МИД РФ Сергей Лавров в Москве проводит встречу с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым. РИА Новости, 02.02.2026
москва, одкб, россия, сергей лавров, владимир путин
Москва, ОДКБ, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков во время встречи в Москве. 2 февраля 2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков во время встречи в Москве. 2 февраля 2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков во время встречи в Москве. 2 февраля 2026
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в Москве проводит встречу с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.
Встреча Лаврова с Масадыковым ранее не анонсировалась. Она проходит в здании МИД на Смоленской-Сенной площади. Это первая встреча главы МИД РФ и генсека ОДКБ с момента назначения Масадыкова на новую должность, до этого он занимал пост замгенсека организации.
Россия с 1 января 2026 года вступила в права председателя в ОДКБ под девизом: "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность".
Президент РФ Владимир Путин в конце января заявил на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества, что российское председательство в организации требует от Москвы системной работы, в том числе для расширения военно-технических связей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Путин назвал приоритетным направлением развитие ВТС с партнерами в ОДКБ
