В Кузбассе изберут меру пресечения по делу о пожаре в сауне

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Индивидуальному предпринимателю, его брату, а также администратору изберут меру пресечения в понедельник по делу о гибели пятерых несовершеннолетних на пожаре в частной сауне в Кузбассе, сообщили в СК РФ.