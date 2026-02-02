В Кузбассе изберут меру пресечения по делу о пожаре в сауне

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Индивидуальному предпринимателю, его брату, а также администратору изберут меру пресечения в понедельник по делу о гибели пятерых несовершеннолетних на пожаре в частной сауне в Кузбассе, сообщили в СК РФ.
"В настоящее время индивидуальному предпринимателю уже предъявлено обвинение, запланировано предъявление обвинения второму организатору. Решается вопрос об избрании каждому из них, а также администратору досугового учреждения, которой также предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Пожар в частной сауне города Прокопьевска произошел в субботу на площади 70 квадратных метров, в результате погибли пять подростков. Региональное СУСК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке. Позже была задержана администратор сауны, которой предъявлено обвинение, а также индивидуальный предприниматель и его брат.
