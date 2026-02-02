В Кузбассе задержали предпринимателя по делу о гибели подростков в сауне

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель и его брат задержаны в Кузбассе по уголовному делу о гибели несовершеннолетних на пожаре в частной сауне, сообщили РИА Новости в СК России.
Пожар в частной сауне города Прокопьевска произошел в субботу на площади 70 квадратных метров, в результате погибли пять подростков. Региональное СУСК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке. Позже была задержана администратор сауны, ей предъявлено обвинение.
"Следственными органами СК России по Кемеровской области - Кузбассу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) задержаны индивидуальный предприниматель и его брат", - говорится в сообщении.
Девушке удалось спастись при пожаре в сауне в Прокопьевске
31 января, 18:01