Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе задержали предпринимателя по делу о гибели подростков в сауне - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/kuzbass-2071620571.html
В Кузбассе задержали предпринимателя по делу о гибели подростков в сауне
В Кузбассе задержали предпринимателя по делу о гибели подростков в сауне - РИА Новости, 02.02.2026
В Кузбассе задержали предпринимателя по делу о гибели подростков в сауне
Индивидуальный предприниматель и его брат задержаны в Кузбассе по уголовному делу о гибели несовершеннолетних на пожаре в частной сауне, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T07:31:00+03:00
2026-02-02T07:31:00+03:00
происшествия
россия
прокопьевск
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071469968_0:45:1121:676_1920x0_80_0_0_96383244816e725314b8768bf686dad7.jpg
https://ria.ru/20260131/pozhar-2071457562.html
россия
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071469968_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_4ac3d46174b4d87787dfdcc9835e0864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, прокопьевск, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Прокопьевск, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе задержали предпринимателя по делу о гибели подростков в сауне

В Кузбассе задержали бизнесмена и его брата по делу о гибели подростков в сауне

© Фото : МЧС Кемеровской области - Кузбасса/TelegramНа месте пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области
На месте пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : МЧС Кемеровской области - Кузбасса/Telegram
На месте пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель и его брат задержаны в Кузбассе по уголовному делу о гибели несовершеннолетних на пожаре в частной сауне, сообщили РИА Новости в СК России.
Пожар в частной сауне города Прокопьевска произошел в субботу на площади 70 квадратных метров, в результате погибли пять подростков. Региональное СУСК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным следователей, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке. Позже была задержана администратор сауны, ей предъявлено обвинение.
"Следственными органами СК России по Кемеровской области - Кузбассу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) задержаны индивидуальный предприниматель и его брат", - говорится в сообщении.
На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Девушке удалось спастись при пожаре в сауне в Прокопьевске
31 января, 18:01
 
ПроисшествияРоссияПрокопьевскКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала