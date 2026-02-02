На Кубани "криминальный авторитет" получил срок за вымогательство

"Удовиченко признан виновным по всем пунктам, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 4 месяца. Шабалину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца в колонии строгого режима. Тонких – 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.