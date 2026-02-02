Рейтинг@Mail.ru
На Кубани "криминальный авторитет" получил срок за вымогательство - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/kuban-2071707208.html
На Кубани "криминальный авторитет" получил срок за вымогательство
На Кубани "криминальный авторитет" получил срок за вымогательство - РИА Новости, 02.02.2026
На Кубани "криминальный авторитет" получил срок за вымогательство
Краснодарский краевой суд назначил 11 лет колонии строгого режима "криминальному авторитету" Игорю Удовиченко по кличке Крамор, который с пособниками вымогал у... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:55:00+03:00
2026-02-02T13:55:00+03:00
происшествия
россия
тихорецкий район
краснодарский край
краснодарский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
https://ria.ru/20260123/krasnojarsk-2069974703.html
https://ria.ru/20251223/obvinenie-2064065040.html
россия
тихорецкий район
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тихорецкий район, краснодарский край, краснодарский краевой суд
Происшествия, Россия, Тихорецкий район, Краснодарский край, Краснодарский краевой суд
На Кубани "криминальный авторитет" получил срок за вымогательство

На Кубани криминальный авторитет получил 11 лет колонии за вымогательство

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 2 фев – РИА Новости. Краснодарский краевой суд назначил 11 лет колонии строгого режима "криминальному авторитету" Игорю Удовиченко по кличке Крамор, который с пособниками вымогал у жителей Тихорецкого района от 10 до 65 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Судом установлено, что Удовиченко, известный в криминальной среде как Крамор, занимает высшее положение в преступной иерархии с 2015 года. По данным пресс-службы, весной 2021 года он потребовал у жительницы Тихорецкого района передать ему деньги. Женщина испугалась угроз и перевела 50 тысяч рублей. Еще один потерпевший, у которого также угрозами вымогали деньги, в 2021 году перевел 65 тысяч рублей.
Подросток, пропавший в Красноярске - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Красноярский подросток может стать свидетелем по делу о вымогательстве
23 января, 20:05
В сентябре того же года, уточнили в пресс-службе, осужденный использовал информацию, которую ему предоставил пособник Сергей Шабалин, и вновь угрозами получил от жителя Тихорецка десять тысяч рублей, и три тысячи рублей достались Шабалину. При пособничестве Элеоноры Тонких Удовиченко вымогал деньги у еще одного человека, но тот отказался от требований.
"Удовиченко признан виновным по всем пунктам, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 4 месяца. Шабалину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца в колонии строгого режима. Тонких – 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, Удовиченко оглашен приговор по части 1 статьи 163 УК РФ (Вымогательство), пункту "а" части 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), статье 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Шабалин осужден по части 5 статьи 33, части 1 статьи 163 УК РФ (пособничество, вымогательство), Тонких - по части 5 статьи 33, пункту "а" части 2 статьи 163 УК РФ (пособничество, вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Больница - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Сотрудников морга в Таганроге обвинили в вымогательстве
23 декабря 2025, 13:05
 
ПроисшествияРоссияТихорецкий районКраснодарский крайКраснодарский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала