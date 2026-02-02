На Кубани "криминальный авторитет" получил срок за вымогательство

КРАСНОДАР, 2 фев – РИА Новости. Краснодарский краевой суд назначил 11 лет колонии строгого режима "криминальному авторитету" Игорю Удовиченко по кличке Крамор, который с пособниками вымогал у жителей Тихорецкого района от 10 до 65 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Судом установлено, что Удовиченко, известный в криминальной среде как Крамор, занимает высшее положение в преступной иерархии с 2015 года. По данным пресс-службы, весной 2021 года он потребовал у жительницы Тихорецкого района передать ему деньги. Женщина испугалась угроз и перевела 50 тысяч рублей. Еще один потерпевший, у которого также угрозами вымогали деньги, в 2021 году перевел 65 тысяч рублей.
В сентябре того же года, уточнили в пресс-службе, осужденный использовал информацию, которую ему предоставил пособник Сергей Шабалин, и вновь угрозами получил от жителя Тихорецка десять тысяч рублей, и три тысячи рублей достались Шабалину. При пособничестве Элеоноры Тонких Удовиченко вымогал деньги у еще одного человека, но тот отказался от требований.
"Удовиченко признан виновным по всем пунктам, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 4 месяца. Шабалину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца в колонии строгого режима. Тонких – 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, Удовиченко оглашен приговор по части 1 статьи 163 УК РФ (Вымогательство), пункту "а" части 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), статье 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Шабалин осужден по части 5 статьи 33, части 1 статьи 163 УК РФ (пособничество, вымогательство), Тонких - по части 5 статьи 33, пункту "а" части 2 статьи 163 УК РФ (пособничество, вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
