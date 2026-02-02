https://ria.ru/20260202/kuban-2071678778.html
Житель Кубани, который бил своих детей палкой и шокером, пойдет под суд
КРАСНОДАР, 2 фев – РИА Новости. Житель Кубани, который бил своих детей металлической палкой, электрошокером и ставил их на горох, предстанет перед судом, он признал вину, сообщили в СУСК России по Краснодарскому краю.
По версии следствия, с сентября 2023 по октябрь 2025 года, мужчина в Отрадненском районе
истязал своих маленьких детей, используя при этом различные предметы, в том числе электрошокер. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый запрещал детям посещать школу.
Как уточняли в краевой прокуратуре в ноябре 2025 года, использование отцом электрошокера подтверждено заключением судебно-медицинской экспертизы. В ведомстве отмечали, что девочку мужчина систематически бил, в том числе металлической палкой, за непослушание заставлял стоять на коленях на горохе. Мать детей умерла от коронавируса.
"Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю
завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины. Он обвиняется в истязании 10-летней дочери и 8-летнего сына (пункты "а, в" части 2 статьи 117 УК РФ
) и ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию (статья 156 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным регионального управления СК
, дети изъяты из семьи и находятся под опекой.
"В ходе следствия обвиняемый признал вину… Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - заключили в ведомстве.