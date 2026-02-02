Житель Кубани, который бил своих детей палкой и шокером, пойдет под суд

КРАСНОДАР, 2 фев – РИА Новости. Житель Кубани, который бил своих детей металлической палкой, электрошокером и ставил их на горох, предстанет перед судом, он признал вину, сообщили в СУСК России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, с сентября 2023 по октябрь 2025 года, мужчина в Отрадненском районе истязал своих маленьких детей, используя при этом различные предметы, в том числе электрошокер. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый запрещал детям посещать школу.

Как уточняли в краевой прокуратуре в ноябре 2025 года, использование отцом электрошокера подтверждено заключением судебно-медицинской экспертизы. В ведомстве отмечали, что девочку мужчина систематически бил, в том числе металлической палкой, за непослушание заставлял стоять на коленях на горохе. Мать детей умерла от коронавируса.

"Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины. Он обвиняется в истязании 10-летней дочери и 8-летнего сына (пункты "а, в" части 2 статьи 117 УК РФ ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию (статья 156 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления СК , дети изъяты из семьи и находятся под опекой.