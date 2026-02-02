Рейтинг@Mail.ru
Под Анапой перевернулся вахтовый автобус - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 02.02.2026 (обновлено: 10:49 02.02.2026)
https://ria.ru/20260202/kuban-2071650350.html
Под Анапой перевернулся вахтовый автобус
Под Анапой перевернулся вахтовый автобус - РИА Новости, 02.02.2026
Под Анапой перевернулся вахтовый автобус
Вахтовый автобус перевернулся на федеральной трассе А-290 в Анапском районе Кубани из-за гололедицы и сильного ветра, в результате пострадал один человек,... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T10:43:00+03:00
2026-02-02T10:49:00+03:00
происшествия
анапский район
краснодарский край
анапа
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071650892_17:0:1249:693_1920x0_80_0_0_be008e95d856427a44c3691ab3c8cbc4.jpg
https://ria.ru/20250501/dtp-2014583330.html
анапский район
краснодарский край
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071650892_171:0:1095:693_1920x0_80_0_0_55dad10839a71ad074f56ca1424a0e7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапский район, краснодарский край, анапа, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Анапский район, Краснодарский край, Анапа, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Под Анапой перевернулся вахтовый автобус

Под Анапой вахтовый автобус перевернулся из-за гололедицы и сильного ветра

© ГУ МВД России по Краснодарскому краюПоследствия съезда с дороги вахтового автобуса в Анапском районе Краснодарского края. Кадр видео
Последствия съезда с дороги вахтового автобуса в Анапском районе Краснодарского края. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Последствия съезда с дороги вахтового автобуса в Анапском районе Краснодарского края. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 2 фев – РИА Новости. Вахтовый автобус перевернулся на федеральной трассе А-290 в Анапском районе Кубани из-за гололедицы и сильного ветра, в результате пострадал один человек, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю.
"Сильный ветер и гололедица стали причиной съезда с дороги вахтового автобуса в Анапском районе. Пострадал один человек", - говорится в сообщении.
ДТП произошло на федеральной трассе А-290 между поселками Нижняя Гостагайка и Виноградный, уточнил на видео ведомства начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Анапа подполковник полиции Андрей Завгородний. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
На месте ДТП с троллейбусом в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В Краснодаре троллейбус снес столб после столкновения с машиной каршеринга
1 мая 2025, 16:25
 
ПроисшествияАнапский районКраснодарский крайАнапаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала