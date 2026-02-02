https://ria.ru/20260202/kuban-2071650350.html
Под Анапой перевернулся вахтовый автобус
Под Анапой перевернулся вахтовый автобус - РИА Новости, 02.02.2026
Под Анапой перевернулся вахтовый автобус
Вахтовый автобус перевернулся на федеральной трассе А-290 в Анапском районе Кубани из-за гололедицы и сильного ветра, в результате пострадал один человек,... РИА Новости, 02.02.2026
Под Анапой перевернулся вахтовый автобус
Под Анапой вахтовый автобус перевернулся из-за гололедицы и сильного ветра