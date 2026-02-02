Рейтинг@Mail.ru
МИД России выразил обеспокоенность агрессивной риторикой в отношении Кубы
20:46 02.02.2026
МИД России выразил обеспокоенность агрессивной риторикой в отношении Кубы
МИД России выразил обеспокоенность агрессивной риторикой в отношении Кубы
2026-02-02T20:46:00+03:00
2026-02-02T20:46:00+03:00
в мире
россия
куба
латинская америка
сергей лавров
россия
куба
латинская америка
в мире, россия, куба, латинская америка, сергей лавров
В мире, Россия, Куба, Латинская Америка, Сергей Лавров
МИД России выразил обеспокоенность агрессивной риторикой в отношении Кубы

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. РФ обеспокоена ростом напряжённости и эскалацией агрессивной риторики в отношении Кубы, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Внимательно отслеживаем ситуацию в Латинской Америке и регионе Карибского бассейна. Выражаем обеспокоенность ростом напряжённости и эскалацией агрессивной риторики, в том числе в отношении дружественной нам Республики Куба", - говорится в письменных ответах министерства на вопросы, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
В Москве отметили, что выступают за урегулирование любых межгосударственных противоречий политико-дипломатическим путём.
"Убеждены, что язык шантажа и угроз неприемлем, тем более – в отношении Острова Свободы, его народа и правительства. Рассчитываем, что прагматизм и здравый смысл в конечном итоге возобладают", - добавили в МИД.
Танкер в Гаванском заливе, Куба - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Захарова осудила враждебные действия США против Кубы
31 января, 09:41
 
В миреРоссияКубаЛатинская АмерикаСергей Лавров
 
 
Обсуждения
