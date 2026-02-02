МИД России выразил обеспокоенность агрессивной риторикой в отношении Кубы

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. РФ обеспокоена ростом напряжённости и эскалацией агрессивной риторики в отношении Кубы, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Убеждены, что язык шантажа и угроз неприемлем, тем более – в отношении Острова Свободы, его народа и правительства. Рассчитываем, что прагматизм и здравый смысл в конечном итоге возобладают", - добавили в МИД.