МЕХИКО, 2 фев - РИА Новости. Мексика в ближайшее время направит на Кубу гуманитарную помощь и параллельно продолжит по дипломатическим каналам работу над вопросом гуманитарных поставок нефти на остров, сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум.