https://ria.ru/20260202/krym-2071649711.html
ФСБ показала видео предотвращения теракта в Крыму
ФСБ показала видео предотвращения теракта в Крыму - РИА Новости, 02.02.2026
ФСБ показала видео предотвращения теракта в Крыму
ФСБ показала задержание агента Киева, который собирался пронести в здание управления ФСБ России в Крыму замаскированное под аудиоколонку самодельное взрывное... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T10:40:00+03:00
2026-02-02T10:40:00+03:00
2026-02-02T10:40:00+03:00
происшествия
республика крым
киев
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071647253_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_23f7d9b5bf37b7bf93199aa9cec20e7e.jpg
https://ria.ru/20260114/terakty-2034839540.html
республика крым
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071647253_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b965d11fca1917016253c8aaaa37fd65.jpg
Предотвращение теракта украинских спецслужб в Крыму
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Крыму
2026-02-02T10:40
true
PT1M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, киев, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Крым, Киев, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала видео предотвращения теракта в Крыму
ФСБ показала видео с задержанием подозреваемого в подготовке теракта в Крыму
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ФСБ показала задержание агента Киева, который собирался пронести в здание управления ФСБ России в Крыму замаскированное под аудиоколонку самодельное взрывное устройство.
Силовики предотвратили теракт в административном здании УФСБ в Крыму
, который готовил использовавшийся втемную смертник по заданию спецслужб Украины
, сообщила ранее ФСБ
.
"Со мной связался человек, представился сотрудником ФСБ, предложил работу, я согласился. Должно было быть у меня проверочное задание для того, чтобы устроиться на работу в ФСБ. Я должен был в определенном месте взять устройство, прийти к зданию ФСБ и якобы искать крота этим устройством. Я взял в определенном месте устройство, пришел, зайдя в здание ФСБ, меня задержали", - сказал мужчина.
По замыслу украинской спецслужбы подрыв взрывного устройства привел бы к гибели не только сотрудников территориального органа безопасности, но и самого исполнителя, который не был осведомлен о готовящемся преступлении с его участием и использовался в качестве смертника, подчеркнули в ФСБ.