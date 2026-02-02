Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала видео предотвращения теракта в Крыму - РИА Новости, 02.02.2026
10:40 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/krym-2071649711.html
ФСБ показала видео предотвращения теракта в Крыму
ФСБ показала видео предотвращения теракта в Крыму
ФСБ показала задержание агента Киева, который собирался пронести в здание управления ФСБ России в Крыму замаскированное под аудиоколонку самодельное взрывное... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T10:40:00+03:00
2026-02-02T10:40:00+03:00
Предотвращение теракта украинских спецслужб в Крыму
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб в Крыму
происшествия, республика крым, киев, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Крым, Киев, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала видео предотвращения теракта в Крыму

ФСБ показала видео с задержанием подозреваемого в подготовке теракта в Крыму

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. ФСБ показала задержание агента Киева, который собирался пронести в здание управления ФСБ России в Крыму замаскированное под аудиоколонку самодельное взрывное устройство.
Силовики предотвратили теракт в административном здании УФСБ в Крыму, который готовил использовавшийся втемную смертник по заданию спецслужб Украины, сообщила ранее ФСБ.
"Со мной связался человек, представился сотрудником ФСБ, предложил работу, я согласился. Должно было быть у меня проверочное задание для того, чтобы устроиться на работу в ФСБ. Я должен был в определенном месте взять устройство, прийти к зданию ФСБ и якобы искать крота этим устройством. Я взял в определенном месте устройство, пришел, зайдя в здание ФСБ, меня задержали", - сказал мужчина.
По замыслу украинской спецслужбы подрыв взрывного устройства привел бы к гибели не только сотрудников территориального органа безопасности, но и самого исполнителя, который не был осведомлен о готовящемся преступлении с его участием и использовался в качестве смертника, подчеркнули в ФСБ.
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025-2026 годах
14 января, 13:38
 
ПроисшествияРеспублика КрымКиевРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
