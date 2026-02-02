Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после крушения учебного самолета в Орске - РИА Новости, 02.02.2026
11:59 02.02.2026 (обновлено: 12:19 02.02.2026)
СК начал проверку после крушения учебного самолета в Орске
СК начал проверку после крушения учебного самолета в Орске - РИА Новости, 02.02.2026
СК начал проверку после крушения учебного самолета в Орске
Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта после крушения учебного самолета в Орске, информирует... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T11:59:00+03:00
2026-02-02T12:19:00+03:00
СК начал проверку после крушения учебного самолета в Орске

СК проводит проверку после крушения учебного самолета в Орске

© Фото : МЧС Оренбургской областиМесто крушения учебного самолёта в Оренбургской области
Место крушения учебного самолёта в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Фото : МЧС Оренбургской области
Место крушения учебного самолёта в Оренбургской области. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта после крушения учебного самолета в Орске, информирует Telegram-канал Центрального МСУТ СК России.
Ранее в МЧС России сообщили, что три человека погибли при крушении учебного самолёта в Оренбургской области. Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона, два курсанта и инструктор находились на борту упавшего в Оренбургской области учебного самолета, идет идентификация погибших.
"Следователи Центрального МСУТ СК России выехали на место, выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), после проведения всех необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решение", - говорится в публикации.
В мэрии Орска рассказали о погибших при крушении учебного самолета
