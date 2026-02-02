https://ria.ru/20260202/krushenie-2071673947.html
СК начал проверку после крушения учебного самолета в Орске
СК начал проверку после крушения учебного самолета в Орске - РИА Новости, 02.02.2026
СК начал проверку после крушения учебного самолета в Орске
Следователи проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта после крушения учебного самолета в Орске, информирует... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T11:59:00+03:00
2026-02-02T11:59:00+03:00
2026-02-02T12:19:00+03:00
происшествия
орск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071672590_97:135:1155:730_1920x0_80_0_0_e530622407f4e601d28da432467eb157.jpg
https://ria.ru/20260202/samolet-2071672872.html
орск
россия
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071672590_17:0:1260:932_1920x0_80_0_0_f48987bbbcf541ab9847f0d6ff5f2036.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, следственный комитет россии (ск рф), россия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Орск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК начал проверку после крушения учебного самолета в Орске
СК проводит проверку после крушения учебного самолета в Орске