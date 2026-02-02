Песков назвал мысль о диалоге с Европой здравой

https://ria.ru/20260202/kreml-2071694066.html
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал здравой мысль о возможном возвращении к диалогу между РФ и Европой. РИА Новости, 02.02.2026
россия, европа, москва, дмитрий песков
Россия, Европа, Москва, Дмитрий Песков
