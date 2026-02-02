Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал мысль о диалоге с Европой здравой - РИА Новости, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 02.02.2026
https://ria.ru/20260202/kreml-2071694066.html
Песков назвал мысль о диалоге с Европой здравой
Песков назвал мысль о диалоге с Европой здравой - РИА Новости, 02.02.2026
Песков назвал мысль о диалоге с Европой здравой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал здравой мысль о возможном возвращении к диалогу между РФ и Европой. РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T13:09:00+03:00
2026-02-02T13:09:00+03:00
россия
европа
москва
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104469/47/1044694797_0:72:3140:1838_1920x0_80_0_0_a1c02863d545edb386960ce52c486982.jpg
https://ria.ru/20260202/moskva-2071693921.html
россия
европа
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104469/47/1044694797_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_c67f552d27d4b561991a2664d587de05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, москва, дмитрий песков
Россия, Европа, Москва, Дмитрий Песков
Песков назвал мысль о диалоге с Европой здравой

Песков назвал мысль о возможном возвращении к диалогу между РФ и Европой здравой

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал здравой мысль о возможном возвращении к диалогу между РФ и Европой.
"И если сейчас вот такая здравая мысль начинает возвращаться, то мы можем это только приветствовать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, выходила ли Европа к Москве с конкретными предложениями о создании прямого канала связи между Россией и Францией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Москва готова работать в интересах мира на Украине, заявил Песков
Вчера, 13:08
 
РоссияЕвропаМоскваДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала