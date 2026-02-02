https://ria.ru/20260202/kreml-2071691504.html
Песков ответил, приблизилось ли урегулирование на Украине
Песков ответил, приблизилось ли урегулирование на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о переговорах по Украине, заявил, что по каким-то вопросам находить точки соприкосновения легче, по другим... РИА Новости, 02.02.2026
Песков ответил, приблизилось ли урегулирование на Украине
Песков: не везде в переговорах по Украине можно констатировать сближение