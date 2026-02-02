Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил, приблизилось ли урегулирование на Украине
12:58 02.02.2026
Песков ответил, приблизилось ли урегулирование на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о переговорах по Украине, заявил, что по каким-то вопросам находить точки соприкосновения легче, по другим... РИА Новости, 02.02.2026
в мире
украина
россия
дмитрий песков
мирный план сша по украине
украина
россия
в мире, украина, россия, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о переговорах по Украине, заявил, что по каким-то вопросам находить точки соприкосновения легче, по другим сближение констатировать нельзя.
"По каким-то вопросам легче находить точки соприкосновения. Есть вопросы, где сложнее находить точки соприкосновения - там еще сближения констатировать нельзя, к сожалению", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как оценивают в Кремле, удалось ли приблизиться к урегулированию конфликта на Украине.
Песков отметил, что по ряду вопросов стороны приблизились к общему пониманию, так как имели место обсуждения и разговоры.
В миреУкраинаРоссияДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
