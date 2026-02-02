Песков ответил, приблизилось ли урегулирование на Украине

«

"По каким-то вопросам легче находить точки соприкосновения. Есть вопросы, где сложнее находить точки соприкосновения - там еще сближения констатировать нельзя, к сожалению", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как оценивают в Кремле, удалось ли приблизиться к урегулированию конфликта на Украине.