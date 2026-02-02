Рейтинг@Mail.ru
Постпреды Евросоюза ускоренно готовят кредит Киеву на 90 миллиардов евро - РИА Новости, 02.02.2026
21:54 02.02.2026
Постпреды Евросоюза ускоренно готовят кредит Киеву на 90 миллиардов евро
Постпреды Евросоюза ускоренно готовят кредит Киеву на 90 миллиардов евро - РИА Новости, 02.02.2026
Постпреды Евросоюза ускоренно готовят кредит Киеву на 90 миллиардов евро
Постпреды стран ЕС на внеочередном заседании в понедельник вечером обсуждают переговорный мандат с Европарламентом по кредиту Киеву на 90 миллиардов евро,... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T21:54:00+03:00
2026-02-02T21:54:00+03:00
в мире
киев
украина
евросоюз
европарламент
еврокомиссия
киев
украина
в мире, киев, украина, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
В мире, Киев, Украина, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
Постпреды Евросоюза ускоренно готовят кредит Киеву на 90 миллиардов евро

Постпреды стран ЕС обсуждают мандат с Европарламентом по кредиту Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Постпреды стран ЕС на внеочередном заседании в понедельник вечером обсуждают переговорный мандат с Европарламентом по кредиту Киеву на 90 миллиардов евро, следует из повестки встречи.
Сообщается, что на заседании, которое стартовало в 17.00 по местному времени (19.00 мск), обсуждается только одна большая тема: пакет решений по финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы, для которого требуются предварительные переговоры и одобрение Европарламента.
Постоянные представители стран ЕС обсуждают пакет решений, включая изменение многолетней финансовой рамки ЕС на 2021–2027 годы, запуск нового кредитного инструмента для Украины на 2026–2027 годы и корректировку механизма Ukraine Facility. Эти шаги открывают путь к переговорам с Европейским парламентом и позволяют утвердить решения ускоренной письменной процедурой.
Если в понедельник прийти к единой позиции не удастся, постпреды продолжат обсуждения в среду.
Ранее Еврокомиссия заявляла, что хочет начать выплаты из нового кредита Киеву в апреле этого года.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. 22 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Захарова рассказала, на что уйдет 30-миллиардный кредит ЕС для Украины
