Постпреды Евросоюза ускоренно готовят кредит Киеву на 90 миллиардов евро

БРЮССЕЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Постпреды стран ЕС на внеочередном заседании в понедельник вечером обсуждают переговорный мандат с Европарламентом по кредиту Киеву на 90 миллиардов евро, следует из повестки встречи.
Сообщается, что на заседании, которое стартовало в 17.00 по местному времени (19.00 мск), обсуждается только одна большая тема: пакет решений по финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы, для которого требуются предварительные переговоры и одобрение Европарламента.
Постоянные представители стран ЕС обсуждают пакет решений, включая изменение многолетней финансовой рамки ЕС на 2021–2027 годы, запуск нового кредитного инструмента для Украины на 2026–2027 годы и корректировку механизма Ukraine Facility. Эти шаги открывают путь к переговорам с Европейским парламентом и позволяют утвердить решения ускоренной письменной процедурой.
Если в понедельник прийти к единой позиции не удастся, постпреды продолжат обсуждения в среду.
Ранее Еврокомиссия заявляла, что хочет начать выплаты из нового кредита Киеву в апреле этого года.