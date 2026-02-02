Житель Красноярска получил срок за 40 переводов экстремистам

"В соответствии с позицией прокуратуры 2-й Восточный окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.