Житель Красноярска получил срок за 40 переводов экстремистам - РИА Новости, 02.02.2026
12:07 02.02.2026
Житель Красноярска получил срок за 40 переводов экстремистам
Житель Красноярска получил срок за 40 переводов экстремистам - РИА Новости, 02.02.2026
Житель Красноярска получил срок за 40 переводов экстремистам
Второй Восточный окружной военный суд в Чите приговорил к 9 годам лишения свободы жителя Красноярска за финансирование экстремистской организации, сообщила... РИА Новости, 02.02.2026
происшествия, красноярск, россия, чита
Происшествия, Красноярск, Россия, Чита
Житель Красноярска получил срок за 40 переводов экстремистам

Житель Красноярска получил 9 лет за 40 переводов экстремистам

Статуя богини правосудия
Статуя богини правосудия. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд в Чите приговорил к 9 годам лишения свободы жителя Красноярска за финансирование экстремистской организации, сообщила прокуратура Забайкальского края.
Суд установил, что с 2021-го по март 2024 года 63-летний житель Красноярска совершил 40 переводов на общую сумму 95 тысяч рублей одной из экстремистских организаций, в дальнейшем признанной и террористической. Подсудимый переводил деньги через банковские приложения на смартфоне.
"В соответствии с позицией прокуратуры 2-й Восточный окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Осуждённого взяли под стражу в зале суда, он признан виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Смартфон, а также эквивалент переведенных денежных средств конфисковали в доход государства, добавили в надзорном ведомстве.
Житель Калининграда получил срок за финансирование терроризма
11 сентября 2025, 18:36
Происшествия Красноярск Россия Чита
 
 
