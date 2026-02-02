Житель Красноярска получил срок за 40 переводов экстремистам

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд в Чите приговорил к 9 годам лишения свободы жителя Красноярска за финансирование экстремистской организации, сообщила прокуратура Забайкальского края.
Суд установил, что с 2021-го по март 2024 года 63-летний житель Красноярска совершил 40 переводов на общую сумму 95 тысяч рублей одной из экстремистских организаций, в дальнейшем признанной и террористической. Подсудимый переводил деньги через банковские приложения на смартфоне.
"В соответствии с позицией прокуратуры 2-й Восточный окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Осуждённого взяли под стражу в зале суда, он признан виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Смартфон, а также эквивалент переведенных денежных средств конфисковали в доход государства, добавили в надзорном ведомстве.
