В 2026 году планируется первый пуск частной ракеты из России в космос

"В третьем квартале 2026 года запланирован суборбитальный пуск ракеты Kamchatka-1. Основная задача миссии — достижение линии Кармана. О конкретной дате запуска мы сможем говорить ближе к этому времени, так как она во многом зависит от логистики и процедур согласования", - сказал Емелин.