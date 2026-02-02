Рейтинг@Mail.ru
В 2026 году планируется первый пуск частной ракеты из России в космос
Наука
 
01:26 02.02.2026
В 2026 году планируется первый пуск частной ракеты из России в космос
Российская частная компания Space Energy планирует впервые запустить суборбитальную ракету сверхлёгкого класса Kamchatka-1 в третьем квартале 2026 года
2026
Дарья Буймова
астраханская область, россия, космос - риа наука
Наука, Астраханская область, Россия, Космос - РИА Наука
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Российская частная компания Space Energy планирует впервые запустить суборбитальную ракету сверхлёгкого класса Kamchatka-1 в третьем квартале 2026 года, сообщил РИА Новости главный конструктор компании Георгий Емелин.
"В третьем квартале 2026 года запланирован суборбитальный пуск ракеты Kamchatka-1. Основная задача миссии — достижение линии Кармана. О конкретной дате запуска мы сможем говорить ближе к этому времени, так как она во многом зависит от логистики и процедур согласования", - сказал Емелин.
Олег Мансуров - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
SR Space продолжает разработку многоразовой ракеты, заявил гендиректор
30 августа 2025, 03:42
Он отметил, что пуск будет транслироваться онлайн.
Предварительно в качестве площадки, откуда будет стартовать Kamchatka-1, выбран полигон Капустин Яр в Астраханской области. Емелин уточнил, что сейчас на российских космодромах отсутствуют стартовые столы, полностью подходящие под параметры ракет компании, поэтому выбор площадки в большей степени определяется наличием достаточной территории и возможностью подготовки собственной стартовой позиции.
"Сейчас идет стадия сбора и подготовки всех необходимых документов для согласования использования полигона", - добавил он.
Как указано в Telegram-канале компании, стартовая масса твердотопливной ракеты Kamchatka-1 составляет 297 килограммов. Ракета чуть более пяти метров в длину, её диаметр составляет 0,37 метра.
Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Все подходит к концу": что предрекал Стивен Хокинг
13 января, 16:54
 
Наука Астраханская область Россия Космос - РИА Наука
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
