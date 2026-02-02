Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Запад показывает адаптацию, а не разворот в сторону Китая - РИА Новости, 02.02.2026
10:48 02.02.2026
СМИ: Запад показывает адаптацию, а не разворот в сторону Китая
СМИ: Запад показывает адаптацию, а не разворот в сторону Китая - РИА Новости, 02.02.2026
СМИ: Запад показывает адаптацию, а не разворот в сторону Китая
Недавние визиты западных политиков в Пекин отражают не смену курса в сторону Китая и ослабление трансатлантических связей, а стратегическую адаптацию и снижение
2026-02-02T10:48:00+03:00
2026-02-02T10:48:00+03:00
в мире
китай
сша
пекин
нато
евросоюз
китай
сша
пекин
СМИ: Запад показывает адаптацию, а не разворот в сторону Китая

China Daily: Запад показывает адаптацию, а не разворот в сторону Китая

Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости / Николай Разуваев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 2 фев - РИА Новости. Недавние визиты западных политиков в Пекин отражают не смену курса в сторону Китая и ослабление трансатлантических связей, а стратегическую адаптацию и снижение рисков, говорится в аналитической статье газеты China Daily.
Как отмечает издание, в последнее время участились визиты в Пекин западных политиков и руководителей крупных компаний, что отражает не смену курса, а прагматичную адаптацию Запада к условиям многополярного мира.
Изображение сгенерировано ИИ
Стармер подписал акт о капитуляции в Пекине
08:00
08:00
"Визиты показывают не стратегический разворот Запада в сторону Китая, а стратегическую адаптацию. Некоторые союзники США учатся сотрудничать с Китаем там, где это возможно, хеджировать там, где необходимо, и дистанцироваться, там где, как им кажется, находятся под угрозой их ключевые интересы - "безопасность" и "ценности", - говорится в статье.
Отмечается, что трансатлантические отношения доказали свою прочность именно потому, что они "построены не на чувствах, а на обязывающих договорах, институциональной глубине и "общих интересах", которые выходят за рамки любой отдельной американской администрации". НАТО, Совет ЕС-США по торговле и технологиям и разведывательная структура "Пять глаз" - "это не расплывчатые политические договоренности, а бюрократические и операционные системы с огромной инерцией", подчеркивает газета.
"Некоторые союзники США не отказываются от концепции "снижения рисков", они переосмысливают ее. В их понимании "снижение рисков" не означает разрыв связей с Китаем - что невозможно с учетом его центральной роли в глобальных цепочках поставок, - а снижение "уязвимости" в стратегических секторах", - подчеркивает издание.
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Китайский эксперт рассказал о последствиях американских пошлин для Пекина
26 января, 13:03
26 января, 13:03
Как уточняет газета, недавняя история показывает, что экономические договоренности западных стран с Китаем могут быть пересмотрены под давлением союзнических обязательств с США, как например, было с Нидерландами в сфере полупроводников.
"Это раскрывает суровую правду: для некоторых союзников США экономическое сотрудничество с Китаем зачастую условно, обратимо и политически хрупко. С увеличением давления, дисциплина альянса преобладает", - указывает газета.
В материале добавляется, что сотрудничество некоторых западных стран с Китаем останется избирательным и уязвимым для влияния со стороны США. При этом Пекин будет продолжать стремиться к эффективному развитию собственной экономики и высоких технологий, демонстрировать открытость к взаимовыгодному сотрудничеству.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Китай
Дмитриев прокомментировал визит Стармера в Китай
30 января, 17:52
30 января, 17:52
 
В миреКитайСШАПекинНАТОЕвросоюз
 
 
