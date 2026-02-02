СМИ: Запад показывает адаптацию, а не разворот в сторону Китая

Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине. Архивное фото

ПЕКИН, 2 фев - РИА Новости. Недавние визиты западных политиков в Пекин отражают не смену курса в сторону Китая и ослабление трансатлантических связей, а стратегическую адаптацию и снижение рисков, говорится в аналитической статье газеты China Daily

Как отмечает издание, в последнее время участились визиты в Пекин западных политиков и руководителей крупных компаний, что отражает не смену курса, а прагматичную адаптацию Запада к условиям многополярного мира.

"Визиты показывают не стратегический разворот Запада в сторону Китая , а стратегическую адаптацию. Некоторые союзники США учатся сотрудничать с Китаем там, где это возможно, хеджировать там, где необходимо, и дистанцироваться, там где, как им кажется, находятся под угрозой их ключевые интересы - "безопасность" и "ценности", - говорится в статье.

Отмечается, что трансатлантические отношения доказали свою прочность именно потому, что они "построены не на чувствах, а на обязывающих договорах, институциональной глубине и "общих интересах", которые выходят за рамки любой отдельной американской администрации". НАТО , Совет ЕС -США по торговле и технологиям и разведывательная структура "Пять глаз" - "это не расплывчатые политические договоренности, а бюрократические и операционные системы с огромной инерцией", подчеркивает газета.

"Некоторые союзники США не отказываются от концепции "снижения рисков", они переосмысливают ее. В их понимании "снижение рисков" не означает разрыв связей с Китаем - что невозможно с учетом его центральной роли в глобальных цепочках поставок, - а снижение "уязвимости" в стратегических секторах", - подчеркивает издание.

Как уточняет газета, недавняя история показывает, что экономические договоренности западных стран с Китаем могут быть пересмотрены под давлением союзнических обязательств с США, как например, было с Нидерландами в сфере полупроводников.

"Это раскрывает суровую правду: для некоторых союзников США экономическое сотрудничество с Китаем зачастую условно, обратимо и политически хрупко. С увеличением давления, дисциплина альянса преобладает", - указывает газета.