В Китае экс-министра юстиции приговорили к пожизненному за взятку

ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости. Народный суд средней ступени города Сямэнь китайской восточной провинции Фуцзянь в понедельник приговорил бывшего министра юстиции Китая Тан Ицзюня к пожизненному заключению за взятки в размере 19,7 миллиона долларов, сообщает Верховный народный суд КНР.
"Народный суд средней ступени города Сямэнь провинции Фуцзянь 2 февраля 2026 года огласил приговор по делу о взяточничестве в отношении бывшего председателя комитета Народного политического консультативного совета Китая провинции Цзянси Тан Ицзюня, который был приговорен к пожизненному заключению за взяточничество и пожизненному лишению всех политических прав", - сообщается в заявлении суда.
Отмечается, что все его личное имущество было конфисковано.
Суд установил, что в период с 2006 по 2022 год Тан Ицзюнь, занимая высокие посты, включая должности губернатора провинции Ляонин и министра юстиции, злоупотреблял служебным положением в интересах третьих лиц и организаций, содействуя размещению акций компаний на бирже, выкупу земельных участков, выдаче банковских кредитов, за что получал взятки на общую сумму более 137 миллионов юаней (19,7 миллиона долларов).
