Китай выразил протест США из-за необоснованных допросов сограждан - РИА Новости, 02.02.2026
11:26 02.02.2026
Китай выразил протест США из-за необоснованных допросов сограждан
Китай выразил протест США из-за необоснованных допросов сограждан
Китай выразил протест США из-за необоснованных допросов сограждан

Китай выразил протест из-за необоснованных допросов сограждан при въезде в США

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости. Китай выражает острое недовольство и решительный протест из-за недавних необоснованных задержаний и допросов сотрудников китайских компаний при въезде в США, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
По словам дипломата, в последнее время правоохранительные органы США неоднократно проводили длительные и необоснованные допросы, задержания и депортации сотрудников китайских компаний. Линь Цзянь отметил, что методы правоохранительных органов США жестоки, серьезно нарушают законные права и интересы китайских граждан, а также подрывают атмосферу нормального делового обмена и сотрудничества между двумя странами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
США приветствуют покупку венесуэльской нефти Китаем, заявил Трамп
Вчера, 05:46
"Китай выражает сильное недовольство и решительный протест в этой связи", - сказал дипломат.
Линь Цзянь заявил, что Китай призывает США прекратить необоснованные допросы сотрудников китайских компаний, подчеркнув, что Пекин продолжит принимать решительные и действенные меры для защиты законных прав и интересов китайских граждан.
Авианосная ударная группа ВМС США - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
США готовят союзников в Азии к войне с Китаем, заявили в "Росконгрессе"
30 января, 02:49
 
