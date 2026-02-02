https://ria.ru/20260202/kitaj-2071656622.html
Китай выразил протест США из-за необоснованных допросов сограждан
2026-02-02T11:26:00+03:00
2026-02-02T11:26:00+03:00
2026-02-02T11:26:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
Китай выразил протест США из-за необоснованных допросов сограждан
