Китай выразил протест США из-за необоснованных допросов сограждан

ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости. Китай выражает острое недовольство и решительный протест из-за недавних необоснованных задержаний и допросов сотрудников китайских компаний при въезде в США, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.