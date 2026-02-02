Рейтинг@Mail.ru
На Украине сделали громкое заявление о России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:56 02.02.2026 (обновлено: 10:00 02.02.2026)
На Украине сделали громкое заявление о России
На Украине сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 02.02.2026
На Украине сделали громкое заявление о России
Киеву следует как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью The... РИА Новости, 02.02.2026
На Украине сделали громкое заявление о России

Глава Николаевской области Ким призвал Киев к мирному соглашению с РФ

© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Киеву следует как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью The Independent.
"Все очень устали, поэтому для украинского народа, я думаю, победа заключается лишь в прекращении конфликта", — считает он.
Также Ким указал на невозможность выхода Украины к границам 1991 года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Перегнул палку": На Западе удивились новому требованию Зеленского к России
04:12
В январе в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Новая встреча была запланирована на 1 февраля. Накануне Зеленский объявил, ее перенесли на среду и четверг.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Еще одно наступление". В США раскрыли планы Украины
03:42
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
