https://ria.ru/20260202/kim-2071637184.html
На Украине сделали громкое заявление о России
На Украине сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 02.02.2026
На Украине сделали громкое заявление о России
Киеву следует как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью The... РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T09:56:00+03:00
2026-02-02T09:56:00+03:00
2026-02-02T10:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
москва
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070531534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_124a4ffc1d079d490c194cc8d1cb79f3.jpg
https://ria.ru/20260202/peregovory-2071611608.html
https://ria.ru/20260202/ukraina-2071609876.html
россия
киев
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070531534_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_20b837272f178754be56bb89b4bacf3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, москва, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Москва, Вооруженные силы Украины
На Украине сделали громкое заявление о России
Глава Николаевской области Ким призвал Киев к мирному соглашению с РФ