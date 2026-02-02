В Киеве задержали мужчину, который помогал украинцам избежать мобилизации

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мужчину, который помогал украинским уклонистам избежать мобилизации, задержали в Киеве, сообщает в понедельник офис генерального прокурора Украины.
"Специализированной прокуратурой в сфере обороны Центрального региона предъявлены обвинения гражданину в совершении уголовных правонарушений, связанных с незаконной помощью в уклонении от мобилизации и влиянием на принятие судебных решений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По данным офиса, мужчина, пользуясь личными связями с должностными лицами одного из районных военкоматов Киева, пообещал одному военнообязанному поспособствовать его исключению из розыска по призыву, за что получил порядка 2,2 тысячи долларов.
Также мужчина пообещал своему другому "клиенту" использовать имеющиеся личные связи и помочь решить вопрос с гражданским делом в суде. За услуги он запросил 35 тысяч долларов. Подозреваемый задержан, в качестве меры пресечения ему избрано нахождение под стражей с возможностью внесения залога.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
