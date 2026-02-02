Рейтинг@Mail.ru
В Киеве сотрудники военкомата насильно выволокли из машины водителя Tesla
14:06 02.02.2026
В Киеве сотрудники военкомата насильно выволокли из машины водителя Tesla
В Киеве сотрудники военкомата насильно выволокли из машины водителя Tesla
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкомата) в Киеве насильно выволокли через окно сидевшего в автомобиле водителя Tesla, машина осталась
2026-02-02T14:06:00+03:00
2026-02-02T14:06:00+03:00
2026
1920
1920
true
В Киеве сотрудники военкомата насильно выволокли из машины водителя Tesla

В Киеве сотрудники ТЦК насильно выволокли через окно водителя Tesla

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкомата) в Киеве насильно выволокли через окно сидевшего в автомобиле водителя Tesla, машина осталась стоять брошенной "на аварийке" посреди улицы, видео происшествия опубликовано в украинских Telegram-каналах.
"Работники ТЦК вместе с полицией насильно вытащили из машины молодого человека, не дав ему даже позвонить родным, чтобы кто-то забрал авто. Он даже не успел закрыть окна", - написала под видео администрация популярного украинского паблика.
В сообщении администрации паблика утверждается, что задержание произошло 30 декабря.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Зеленский намекнул на расширение мобилизации в ВСУ
14 января, 19:16
 
