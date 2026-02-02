https://ria.ru/20260202/kiev-2071712034.html
В Киеве сотрудники военкомата насильно выволокли из машины водителя Tesla
В Киеве сотрудники военкомата насильно выволокли из машины водителя Tesla - РИА Новости, 02.02.2026
В Киеве сотрудники военкомата насильно выволокли из машины водителя Tesla
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкомата) в Киеве насильно выволокли через окно сидевшего в автомобиле водителя Tesla, машина осталась РИА Новости, 02.02.2026
2026-02-02T14:06:00+03:00
2026-02-02T14:06:00+03:00
2026-02-02T14:06:00+03:00
в мире
киев
вооруженные силы украины
tesla motors
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071710768_0:287:804:739_1920x0_80_0_0_347c7e9bb8a9e9ea1e1fe8fb9f0ffcd4.jpg
https://ria.ru/20260114/zelenskij-2067902851.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071710768_0:212:804:814_1920x0_80_0_0_dac0f58a739ff3e490156932f7dcae88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, вооруженные силы украины, tesla motors
В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, Tesla motors
В Киеве сотрудники военкомата насильно выволокли из машины водителя Tesla
В Киеве сотрудники ТЦК насильно выволокли через окно водителя Tesla
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкомата) в Киеве насильно выволокли через окно сидевшего в автомобиле водителя Tesla, машина осталась стоять брошенной "на аварийке" посреди улицы, видео происшествия опубликовано в украинских Telegram-каналах.
"Работники ТЦК вместе с полицией насильно вытащили из машины молодого человека, не дав ему даже позвонить родным, чтобы кто-то забрал авто. Он даже не успел закрыть окна", - написала под видео администрация популярного украинского паблика.
В сообщении администрации паблика утверждается, что задержание произошло 30 декабря.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.