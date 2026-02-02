В Киеве сотрудники военкомата насильно выволокли из машины водителя Tesla

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкомата) в Киеве насильно выволокли через окно сидевшего в автомобиле водителя Tesla, машина осталась стоять брошенной "на аварийке" посреди улицы, видео происшествия опубликовано в украинских Telegram-каналах.

"Работники ТЦК вместе с полицией насильно вытащили из машины молодого человека, не дав ему даже позвонить родным, чтобы кто-то забрал авто. Он даже не успел закрыть окна", - написала под видео администрация популярного украинского паблика.