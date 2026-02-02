В Киеве ввели экстренные отключения электричества

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии были введены в Киеве и Киевской области на Украине, сообщила в понедельник украинская энергетическая компания ДТЭК.
"Киев и область переходят на аварийные графики отключения света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Местные энергокомпании в Житомирской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях Украины также сообщали о введении экстренных отключений электричества.
Украинское издание "Инсайдер.ua" 31 января со ссылкой на украинскую энергетическую компанию "Укрэнерго" сообщило о том, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что причиной стал технологической сбой в объединенной энергосистеме Украины, Румынии и Молдавии. Позднее аналитик института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил о том, что дефицит мощности на Украине достиг 8 гигаватт.
Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
