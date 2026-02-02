Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону рассмотрят дела о хищениях на подшипниковом заводе
13:45 02.02.2026
В Ростове-на-Дону рассмотрят дела о хищениях на подшипниковом заводе
В Ростове-на-Дону рассмотрят дела о хищениях на подшипниковом заводе - РИА Новости, 02.02.2026
В Ростове-на-Дону рассмотрят дела о хищениях на подшипниковом заводе
Два суда рассмотрят дела семерых обвиняемых в хищении 2,2 миллиарда рублей, выделенных Десятому подшипниковому заводу (ГПЗ-10) в Ростове-на-Дону, сообщили в СК... РИА Новости, 02.02.2026
В Ростове-на-Дону рассмотрят дела о хищениях на подшипниковом заводе

Суды рассмотрят дела о мошенничестве на 2,2 млрд руб на заводе в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Два суда рассмотрят дела семерых обвиняемых в хищении 2,2 миллиарда рублей, выделенных Десятому подшипниковому заводу (ГПЗ-10) в Ростове-на-Дону, сообщили в СК РФ.
В ноябре СК сообщал, что завершены следственные действия по уголовному делу в отношении гендиректора ООО "Десятый подшипниковый завод" Александра Дьяченко, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, бывшего директора по экономике и финансам Николая Борисова, начальника планово-экономического отдела предприятия Феликса Захарцова и Романа Волкова, обвиняемых в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны России Андрея Сухомлина, обвиняемого в совершении мошенничества и служебного подлога (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ).
"Дело в отношении Сухомлина, Волкова и Кулешовых направлено в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд, а в отношении Борисова, Дьяченко и Захарцова - в Советский районный суд Ростова-на-Дону", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Следствием установлено, что в 2020-2024 годах в рамках гособоронзаказа с ООО "Десятый подшипниковый завод" заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов, завысив стоимость и внеся ложные сведения в документы о поставках, похитили свыше 2,2 миллиарда рублей, причинив государству и 16 предприятиям промышленности ущерб в особо крупном размере.
По данным СК, в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий судом на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 5 миллиардов рублей.
Сухомлин, Волков и Кулешов были отправлены в СИЗО, Борисов, Дьяченко, Захарцов и Кулешова находились под домашним арестом.
ПроисшествияРоссияРостов-на-ДонуАлександр Дьяченко (актер)Николай БорисовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
