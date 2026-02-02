Рейтинг@Mail.ru
16:56 02.02.2026 (обновлено: 17:00 02.02.2026)
Путин озвучил темы для обсуждения на совещании по развитию химпрома
Путин озвучил темы для обсуждения на совещании по развитию химпрома
Путин озвучил темы для обсуждения на совещании по развитию химпрома

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию химпрома предложил обсудить перспективы разработки и освоения новых технологий и линеек химической продукции.
"В этой связи обсудим перспективы разработки и освоения новых технологий и линеек химической продукции, а также обсудим, какие дополнительные решения нужны для повышения эффективности работы отечественной химической промышленности, компаний и отрасли в целом - на внутреннем и на международном рынках, включая вопросы развития производственной инфраструктуры и экспортной логистики", - сказал Путин на совещании по развитию химической промышленности.
Путин рассказал о развитии химической промышленности
