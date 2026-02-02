https://ria.ru/20260202/khersonskaya-2071671335.html
При обстрелах в Херсонской области погиб мирный житель
При обстрелах в Херсонской области погиб мирный житель - РИА Новости, 02.02.2026
При обстрелах в Херсонской области погиб мирный житель
Один человек погиб и шесть получили ранения за минувшие выходные при обстрелах ВСУ Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 02.02.2026
херсонская область
