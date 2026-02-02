Рейтинг@Mail.ru
В Кемерово студенты-медики публиковали в соцсетях фото и видео пациентов - РИА Новости, 02.02.2026
18:05 02.02.2026
В Кемерово студенты-медики публиковали в соцсетях фото и видео пациентов
Следователи СУ СК по Кемеровской области начали доследственную проверку после появления в соцсетях фото и видео пациентов, которых снимали студенты-медики
2026-02-02T18:05:00+03:00
2026-02-02T18:05:00+03:00
происшествия
кемеровская область
кемерово
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
кемерово
россия
В Кемерово студенты-медики публиковали в соцсетях фото и видео пациентов

СК проверит информацию о съемке пациентов студентами-медиками в Кемерово

КЕМЕРОВО, 2 фев – РИА Новости. Следователи СУ СК по Кемеровской области начали доследственную проверку после появления в соцсетях фото и видео пациентов, которых снимали студенты-медики, сообщает пресс-служба ведомства.
"Выявлена публикация о нарушении норм профессиональной этики студентами медицинского факультета. Сообщается, что указанные лица в медицинских учреждениях города Кемерово производили фото- и видеосъемку пациентов, после чего размещали полученные материалы в закрытых каналах одного из мессенджеров", - говорится в сообщении регионального СУСК.
По данному факту ведомство организовало доследственную проверку по статье 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни".
