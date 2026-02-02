Глава ОБСЕ прибыл в Киев

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Иньяцио Кассис прибыл в Киев, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE".
"Глава ОБСЕ Иньяцио Кассис прибыл в Киев", - говорится в сообщении, опубликованном в Тelegram-канале телеканала.
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с Кассисом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2025 года, заявив о том, что Швейцария утратила реноме заслуживающего доверие нейтрального посредника. Министры также обсудили деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году. Российская сторона подробно рассказала о своей оценке "причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества".