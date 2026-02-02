Рейтинг@Mail.ru
14:20 02.02.2026 (обновлено: 14:40 02.02.2026)
Глава ОБСЕ прибыл в Киев
Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Иньяцио Кассис прибыл в Киев, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE". РИА Новости, 02.02.2026
в мире, киев, швейцария, москва, сергей лавров, обсе, оон
В мире, Киев, Швейцария, Москва, Сергей Лавров, ОБСЕ, ООН
© AP Photo / Sergei GritsГлава ОБСЕ Иньяцио Кассис (в центре) в Киеве. 2 февраля 2026
© AP Photo / Sergei Grits
Глава ОБСЕ Иньяцио Кассис (в центре) в Киеве. 2 февраля 2026
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Иньяцио Кассис прибыл в Киев, сообщает украинский телеканал "Новости.LIVE".
Кассис 31 января заявил о намерении посетить Москву и Киев в 2026 году.
"Глава ОБСЕ Иньяцио Кассис прибыл в Киев", - говорится в сообщении, опубликованном в Тelegram-канале телеканала.
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с Кассисом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2025 года, заявив о том, что Швейцария утратила реноме заслуживающего доверие нейтрального посредника. Министры также обсудили деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году. Российская сторона подробно рассказала о своей оценке "причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества".
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Полянский оценил возможность участия ОБСЕ в мониторинге на Украине
26 января, 10:15
 
В миреКиевШвейцарияМоскваСергей ЛавровОБСЕООН
 
 
