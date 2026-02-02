ВТБ в январе выдал более миллиона Пушкинских карт

Всего на сегодняшний день финорганизация выпустила свыше 5,4 миллиона Пушкинских карт, по которым в январе молодые люди приобрели более 3,8 миллиона билетов. Как и в новогодние праздники, самым популярным мероприятием остались походы в кино. Общий объем трат по Пушкинским картам в январе превысил 2,2 миллиарда рублей.

Программа "Пушкинская карта" была запущена в 2021 году. Ее цель — повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино. Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тысяч рублей из лимита. ВТБ стал банком-оператором Пушкинской карты в рамках интеграции прежнего оператора программы – Почта Банка. ВТБ продолжает интеграцию Почта Банка и клиенты могут перейти из одного банка в другой в отделениях и онлайн.